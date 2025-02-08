快訊

財神祢在哪？大樂透頭獎連6摃 明天頭獎上看2.8億

高雄分屍案已3人遇害 凶嫌「死亡筆記」驚見第4人名字

高雄15區這日起停水55小時！影響48.7萬戶 水公司緊急因應

新北各區發放元宵小提燈 瑞芳公所猜燈謎添趣味

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區長現場親自發送小提燈外，更加碼互動猜燈謎有獎徵答，讓提燈領取定點充滿節慶歡樂氣氛。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區長現場親自發送小提燈外，更加碼互動猜燈謎有獎徵答，讓提燈領取定點充滿節慶歡樂氣氛。 圖／觀天下有線電視提供

新北市蛇年小提燈今（8）日已於各區公所發送完畢，瑞芳區公所除了發放小提燈，區長楊勝閔更在現場進行燈謎猜猜樂，大小朋友來猜燈謎還能獲得限量小禮物，讓大人小孩都滿載而歸。

今年透過活潑俏皮走動的蛇燈，將好運及幸福帶到每一處地方，此外，提燈滾輪還可以取出當作骰子，骰出願望、骰出歡樂，大朋友小朋友都可以透過手作摺紙提燈及遊戲互動，讓元宵活動充滿歡笑且豐富有趣。

瑞芳區區長楊勝閔除了親自發送小提燈之外，更在現場加碼進行猜燈謎活動，讓氣氛相當熱絡，他表示，這些燈謎內容都是與瑞芳的風土民情有關，讓民眾藉由猜燈謎更加了解自己家鄉。

許多民眾都是攜家帶眷的來到發放點領取小提燈，還有民眾表示他每年都會來索取、收集各生肖的新北小提燈。今年新北蛇年創意小提燈除了造型可愛，還有多種版本遊戲功能，大人小孩一起組裝蛇年小燈籠，又可增添更多親子同樂互動。

瑞芳 蛇年

延伸閱讀

高雄吉伊卡哇提燈太夯 寒風中苦等8小時只為兩盞提燈

媽祖開啟交流！台南安平天后宮受邀印尼元宵嘉年華及遶境

台東元宵陣頭遶境69隊參加 12日中午出發

慶元宵 松山慈祐宮送小花燈、猜燈謎

相關新聞

影／平溪今晚9波天燈施放 20呎金蛇主燈先亮相歷年最大

2025新北市平溪天燈節首場今晚在平溪國中登場，20呎金蛇主燈下午先亮相，將與民眾施放的天燈一起冉冉升空，為眾人獻上蛇年...

平溪天燈節金蛇主燈呈祥 遊客感動台灣的愛

2025新北市平溪天燈節今晚在平溪國中登場，市長侯友宜與貴賓共同施放象徵吉祥的金蛇主燈。國際旅客說，伴隨著百餘盞小天燈冉...

低溫來襲…街友過完年體重少10公斤 新北社工緊急安置

寒流來襲，新北啟動低溫關懷措施，自1月24日迄今共訪視超過2.8萬人次，其中社工發現，有街友身體狀況比年前瘦10公斤，冷...

陽明山花況曝！山櫻盛放中 八重櫻、昭和櫻、吉野櫻接力

2025陽明山花季1月24日開幕，吸引賞花民眾朝聖，目前山櫻花仍在盛放中，之後也將由八重櫻、昭和櫻以及吉野櫻持續接力，為...

新北市盤點房屋稅籍 議員黃心華要求資訊透明

為維護租稅公平及健全房屋稅籍，新北市稅捐稽徵處今表示，將展開每年例行房屋稅稅籍清查作業，清查重點為房屋稅使用情形是否符合...

淡海新市鎮公園變警消樓 200居民不滿...明辦寫生記錄抗議

新北市府去年底主持淡水警分局新市派出所、淡海捷運分隊及消防局淡海分隊共構新建工程動土典禮。預計將現有的公七公園變成共構大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。