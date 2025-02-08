新北各區發放元宵小提燈 瑞芳公所猜燈謎添趣味
新北市蛇年小提燈今（8）日已於各區公所發送完畢，瑞芳區公所除了發放小提燈，區長楊勝閔更在現場進行燈謎猜猜樂，大小朋友來猜燈謎還能獲得限量小禮物，讓大人小孩都滿載而歸。
今年透過活潑俏皮走動的蛇燈，將好運及幸福帶到每一處地方，此外，提燈滾輪還可以取出當作骰子，骰出願望、骰出歡樂，大朋友小朋友都可以透過手作摺紙提燈及遊戲互動，讓元宵活動充滿歡笑且豐富有趣。
瑞芳區區長楊勝閔除了親自發送小提燈之外，更在現場加碼進行猜燈謎活動，讓氣氛相當熱絡，他表示，這些燈謎內容都是與瑞芳的風土民情有關，讓民眾藉由猜燈謎更加了解自己家鄉。
許多民眾都是攜家帶眷的來到發放點領取小提燈，還有民眾表示他每年都會來索取、收集各生肖的新北小提燈。今年新北蛇年創意小提燈除了造型可愛，還有多種版本遊戲功能，大人小孩一起組裝蛇年小燈籠，又可增添更多親子同樂互動。
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