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低溫來襲…街友過完年體重少10公斤 新北社工緊急安置

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
社工發現，有街友身體狀況比年前瘦10公斤，冷到說不出話來，緊急安置。圖／新北市社會局提供
社工發現，有街友身體狀況比年前瘦10公斤，冷到說不出話來，緊急安置。圖／新北市社會局提供

寒流來襲，新北啟動低溫關懷措施，自1月24日迄今共訪視超過2.8萬人次，其中社工發現，有街友身體狀況比年前瘦10公斤，冷到說不出話來，緊急安置；也有街友說，原本懷疑人生，但面對親人離世他赫然覺醒，經輔導重新找到工作回歸穩定生活。

新北市社會局表示，低溫來襲，一名昨天被安置的街友阿俊今年65歲，沒有結婚也沒有兄弟姊妹，過去都在工地做工，但近年發現身體不好，發現肺部有問題，無法繼續工作，導致流落街頭。

社工在今年1月在三重朝陽街發現阿俊的蹤跡，當時他人在廢棄的警衛亭休息，社工評估阿俊身體不好，建議就醫2次都被婉拒，過年後社工再次去同地點訪視阿俊，發現他比過年前瘦了10公斤，冷到講不出話來，社工決定緊急安置至萬里重建中心，目前阿俊的身體狀況已穩定下來。

另一位街友阿宏表示，他因為不識字，找工作常碰壁，曾在街頭流浪，也懷疑自己的人生，直到2年前親弟弟往生，他才覺醒，主動找社會局協助，非常感謝外展社工、善悅就輔員及幸福居的輔導，媒合晚上清潔工作，他白天又找了一份廚師的工作，目前生活穩定。

社工 街友

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