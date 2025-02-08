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開發浮洲 臺藝扮演先驅卻因滅頂而差點遷校

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導

照片為臺藝，翻拍自《消失中的板橋老街

板橋浮洲地區原本居民不多，現在的面貌是在二次大戰之後才逐漸形成，國立臺灣藝術大學扮演先驅，不久就因滅頂而差點遷校。

臺藝大出版的新書《消失中的板橋老街》指出，政府來臺後，選定當時居民稀少的浮洲安置一部分的來台軍民，在西元1955年先在此設立了國立藝專（現已升格為國立臺灣藝術大學）與華僑高中等學校，開始為浮洲聚集新一波的人氣。西元1957年興建了婦聯一村，戶數600多戶，這是第一次興建的模範眷村。後來附近又蓋了戶數較少的婦聯二村。知名作家朱天心三姊妹也跟隨作家父親朱西甯住過婦聯一村。另一位作家愛亞在西元1958年搬入眷村，在作品中經常敘述當年的浮洲生活。

不過西元1963年的葛樂禮颱風，造成浮洲大淹水，當時的藝專與婦聯一、二村都慘遭滅頂。臺藝大前校長黃光男就記得他在藝專唸書時，學校被淹沒，他躲到屋頂逃生的往事。眷村居民在這之後就被安排搬走；藝專也傳出遷校的討論，但最後沒有遷走。

婦聯一村的原址，在西元1969年改建為板橋榮民之家。西元1971年另外興建了臺北紙廠，直到西元1999年才停工，紙廠舊址現在是「臺北紙廠簡易公園」以及「臺藝大文創產學園區」（又稱第二校區）。

根據《消失中的板橋老街：從臺藝走進浮洲》一書，到了西元1970年代，浮洲趕上都市化的列車，因為這時板橋的工業開始發展，許多民眾來到板橋打拼，地價比板橋鬧區相對便宜的浮洲，這時蓋起很多公寓迎合需求，浮洲人口得以迅速成長，半個世紀之後已有浮洲、歡園、聚安、大觀等11個里。

聚傳媒

年改 眷村 老街

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