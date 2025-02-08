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平安燈多元化 新北5廟也提供毛小孩點燈服務

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

許多民眾會幫自己及親友們點盞平安燈，以祈求新的一年能夠平安順遂，然而隨著將寵物視為家人看待的觀念越來越盛行，民眾想幫毛孩點燈祈福，因此新北市動保處推薦出轄內5間提供寵物點燈服務的廟宇供民眾參考。

動保處分享，5間廟宇分別為板橋區接雲寺、新店區福宸宮、新莊區慈祐宮、中和區受鎮宮以及三峽區廣行宮，其中三峽廣行宮今年照例於元宵節前後跟新北市動保處攜手舉辦愛心認養暨狂犬病疫苗注射活動，盛情邀約市民於２月９日到三峽廣行宮參與「金蛇迎福•毛寶送喜」愛心認養暨狂犬病疫苗注射活動，現場備有限量小禮讓大家一同感受新春的喜悅。

三峽廣行宮主委黃騰霆表示，廟方感受到飼主期盼毛寶貝也能平安健康的期望，依樣在2025年推出三峽地區首間提供寵物平安燈的廟宇，希望關聖帝君神尊一起護佑寵物及飼主能夠平安度過一整年。

聚傳媒

寵物 狂犬病疫苗

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