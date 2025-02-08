北捷中山站1號出口 5月底開放使用

照片取自臺北大眾捷運股份有限公司

有關中山站1號出口施工，臺北捷運公司說明，本案自112年2月20日封閉1號出口，因前期工程需先於捷運軌道區上方進行樓板切除、樓梯敲除及新設電扶梯安裝等工作，為確保施工期間系統營運不受影響，整體施工難度較高，目前此部分作業均已完成；此外，因中山站地下管線遭遇不可預期障礙，須重新調整設計，加上部分物料短缺等因素，本公司依規定簽報市府調整施工期程，全案將於114年5月底完工。

北捷表示，為提供民眾順暢通行空間，本案採分階段開放使用，中山地下街R4、R5出入口及周遭綠廊，已於去年8月底開放通行；R6出入口及中山站豎井已於今年1月底開放；至於中山站1號出口，將於114年5月底前完工開放通行。完工後，中山站1號出口提供上下雙向電扶梯，提供長者及其他需要者更便捷的人本空間；全新的建物外型、景觀平臺、植栽等設計，將線形公園打造成更優質、友善的都市開放空間及城市景觀亮點，成為休閒娛樂與城市美感兼具的綠環城市，提供市民更優質的生活環境。

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