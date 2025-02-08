陽明山花況曝！山櫻盛放中 八重櫻、昭和櫻、吉野櫻接力

2025陽明山花季1月24日開幕，吸引賞花民眾朝聖，目前山櫻花仍在盛放中，之後也將由八重櫻、昭和櫻以及吉野櫻持續接力，為陽明山披上一層粉嫩花毯。

北市公園處指出，今年陽明山花季特別攜手知名旅遊平台 MyProGuide策畫 「花季專屬遊程」，讓民眾可以更輕鬆規畫賞花行程，引領遊客深入探索陽明山花季的美景，更搭配在地文化與特色景點，提供最完善的賞花體驗。即日起，民眾可透過 Klook 平台預訂陽明山花季遊程，免去交通與行程安排的煩惱，只需輕鬆跟著專業導覽，即可享受最愜意的賞花之旅。

公園處指出，除了 MyProGuide，今年陽明山花季還與驚豔台灣（樂虎國際旅行社）、趣吧旅行社合作，推出更多元的賞花體驗。除了套裝旅程，今年花季特別推出 「陽明山花季尋找公主系列」feat. IG美圖大賞，鼓勵民眾尋找園區內的 迪士尼公主裝置藝術，拍下最美的照片上傳至 Instagram，標記活動指定標籤，就有機會獲得樂高精美禮品。

另外，公園處表示，本周陽明山花季的最佳拍照點包括櫻花溪流區、陽明山花鐘，不過由於寒流來襲，本周末陽明山可能有7至11度C的低溫，來訪的民眾注意保暖。