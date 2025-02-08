教育局網頁標示錯誤 新北市函請Google協助改善

網友發現，登入「新北市府教育局」網頁時，瀏覽標籤頁變成「北京市政府教育局」，引起議論。新北教育局今天表示，肇因於Google網頁翻譯錯誤，已函請Google協助改善。

有網友昨天在社群網站Threads指出，登入新北市教育局的「單一登入」網頁，發現標籤頁變成「北京市政府教育局」，網友貼文說「為什麼被北京入侵了」。

有網友回應認為，應是網頁原始碼轉譯過程的錯誤；教育局今天回應中央社記者詢問表示，該網站為新北市教育局單一簽入系統，提供新北市教職員工、學生及審核通過之家長使用。可利用此網頁登入個人帳號及密碼，操作教育局各教學相關應用系統。

新北市教育局說，經檢視網頁原始碼，確認網頁標籤設定為「新北市政府教育局」，且網站主機運作正常，並無異常，並不是遭駭客入侵。

至於標籤錯誤顯示部分，新北市教育局說，主要Google網頁翻譯問題；經使用Google翻譯發現，鍵入「新北市教育局單一登入」、「新北市教育局」、「新北市政府」等字詞，部分瀏覽標籤會出現若干如「新加坡教育局」、「北京市教育局」等不同翻譯錯誤問題，已發函向Google公司反應，請求儘速協助解決。

新北市教育局說，感謝民眾告知問題，為避免Google翻譯文字錯誤，造成誤解與爭議，教育局已初步調整網頁標籤，等待Google公司修復翻譯系統，再回復該網頁原始標籤顯示。