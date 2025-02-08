新北市盤點房屋稅籍 議員黃心華要求資訊透明

為維護租稅公平及健全房屋稅籍，新北市稅捐稽徵處今表示，將展開每年例行房屋稅稅籍清查作業，清查重點為房屋稅使用情形是否符合減免稅要件，新北市議員黃心華則要求市府應加強行政效率與資訊透明，避免造成市民不必要的困擾。

稅捐處說，房屋稅是以附著於土地的各種房屋及有關增加該房屋使用價值建物為課徵對象，一般常見的頂樓增建、陽台封閉及自行搭蓋的違章建築等情形，均應設立稅籍課徵房屋稅。除加強課稅資料蒐集，運用機關間通報資料查核外，有必要也會派員至現場勘查。

稅捐處呼籲清查期間如發現房屋有新、增、改建或使用情形變更，依規定應予改課或補徵時，稅捐稽徵處會以公文通知，屋主如對核課內容有疑問可洽詢稅捐處以維護權益。

黃心華議員表示，新北市府近期展開度房屋稅稅籍及使用情形清查作業，針對房屋使用狀況、減免稅適用、房屋評定現值、適用稅率等進行盤查，以確保租稅公平。然而，在執行過程中，市府應強調行政效率與資訊透明，避免造成市民不必要的困擾。

他說，房屋稅的適用條件涉及房屋用途、新建增建、所有權變更等細節，但許多市民對於何時需要申報、如何判定房屋用途等問題並不熟悉，導致每年仍有許多案件因未申報而遭罰款。市府現階段應首先加強資訊公開，確保民眾能清楚理解自身義務，減少因資訊落差帶來的行政爭議。

同時，政府強化房屋稅查核雖是為了公平徵收，但也可能影響一般自住戶，增加不必要的稅負壓力。因此，市府應確保認定標準明確，提供合理的申訴與更正機制，避免居民因標準不清而遭受額外負擔。

黃心華指出，目前房屋稅申報管道，乃以線上與臨櫃為主，但許多長者與弱勢族群對流程不熟悉，容易因錯過申報而面臨補稅或罰款。市府應在清查期間設立專責窗口，提供即時協助，並透過社區公告、說明會等方式加強宣導，讓民眾提前掌握相關資訊。

此外，這次清查除了透過機關間通報查核，必要時也會派員現場勘查，執法人員雖然都會配戴識別證以供辨識，然而政府應確保查核過程透明，向市民清楚說明標準與執行方式，避免居民產生疑慮，並在必要時提供協助機制，以降低行政執行對民眾的影響。

黃心華表示，房屋稅清查是確保財政公平的重要措施，但執行過程應保持資訊公開、標準明確、程序友善，避免因政策執行方式不周全，反而造成民眾困擾。他將持續關注此議題，並要求市府在執行過程中兼顧公平性與行政效率，讓政策真正落實，避免市民因資訊落差而蒙受額外負擔。