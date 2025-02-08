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淡海新市鎮公園變警消樓 200居民不滿...明辦寫生記錄抗議
新北市府去年底主持淡水警分局新市派出所、淡海捷運分隊及消防局淡海分隊共構新建工程動土典禮。預計將現有的公七公園變成共構大樓，周邊居民不滿大批林木及原始生態被破壞，批評新北市府摧毀生態水域，明號召200居民在此進行寫生抗議。
日前開工典禮時，新北市長侯友宜表示為因應淡海新市鎮人口遷入，治安與消防安全需求增加，市府積極規劃警消廳舍建置，期望工程如期如質完工，提供民眾安寧、安全、安居、安心的生活環境。
警察局說，新廳舍為一棟地下1層、地上4層的共構多功能辦公大樓，建物1樓將規劃為警消辦公室、消防及救護車輛停放空間，其它樓層空間設置有待勤室、餐廳、會議室及多功能訓練室等，樓層面積達4688.75平方公尺，預計於2026年10月完工。
但淡海新市鎮公七公園擁有天然濕地及生態多樣性，居民認為新北市府以淡水無其他適合空地能蓋警消大樓的理由下，移除大批林木及原始生態。居民為留下自然公園的最後身影，自救會因此明上午在公七自然生態公園圓形廣場發起寫生活動，為這即將消失的公園記錄最後一刻。
自救會長林彥廷說，公七森林公園具有濕滑水域，及螢火蟲、山羌、台灣藍鵲、各種鳥類等，且新北市府於2021年宣稱積極守護生態，不但於2019年提出全台第一份地方自願檢視報告，更率先簽署氣候緊急宣言，設下2023無煤、2030減碳30%、2050淨零碳願景，許市民一座永續宜居城市。但現在卻摧毀既有生態無疑自打嘴巴。
新北市警局對此表示此案由經發局作為回應，經發局則表示此案與經發局無關。
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