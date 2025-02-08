入冬第3波寒流來襲 新北低溫關懷獨老及街友破2.8萬人次

低溫不斷下探，入冬第3波寒流達標，新北市府接連啟動最暖低溫關懷，自1月24日低溫特報陸續發布至今，上街關懷不打烊。新北市社會局統計，街友低溫關懷及向獨居老人打電話問安、送餐及關懷訪視，總計2萬8832人次。

社會局長李美珍表示，寒流一波波來襲，為了維護街友人身安全與健康，新北市年節9天，在板橋區街友外展服務中心持續開設熱食站不打烊，假期中也持續透過區公所每日上街關懷訪視、提供禦寒物資，並勸導安置，自1月24日至2月7日期間，共關懷街友達224人次、發放暖暖包及衣物等禦寒物資共1515件，協助11人安置，2人送醫。

李美珍表示，直至今日仍在低溫期間，各項服務措施持續進行中。市府有街友中途之家，都備有床位和禦寒物資，希望街友可以接受安置，或入住與市府簽約的旅社，以度過寒冬。

此外，針對獨居長輩，新北市府動員各區公所、志工團隊、里長等，主動以電話慰問或前往關懷，發放安心包物資、提供各項禦寒保健資訊、關心長者健康狀況，自1月24日至2月7日關懷人次達2萬8832人次。