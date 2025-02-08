北市環保局號召捐贈垃圾車卻「等嘸人」 議員曝原因

台北市環保局有137輛清潔車，也就是俗稱的垃圾車，已超過15年達汰換年限，除了爭取預算汰舊換新外，也號召民間愛心人士捐贈。但議員游淑慧指出，環保局的號召政策，其實去年5月就有了，但目前都沒人捐贈，車輛數掛零。環保局表示，近期已有民間團體詢問捐贈細節。

游淑慧指出，之前環保局都是私下詢問宮廟有沒有意願捐，目前捐贈救護車的愛心人士太過踴躍，供大於求，捐贈管道是塞車狀態，如果可以，希望能把善款挪給清潔車，但據了解，目前半輛捐贈也沒收到，大家沒意願捐的緣故，可能也跟環保局的「獎勵」方式有關，大家對於捐贈者的名字被印在垃圾車上滿街跑感到有點奇怪。

游淑慧表示，垃圾清運跟大家生活息息相關，清潔隊同仁不管是風吹日曬雨淋，寒冬酷暑都兢兢業業為市民服務，過年期間3天停收垃圾大家都覺得很不方便了，若停收一周，應該會叫苦連天，她認為捐贈清潔車也一樣是大功德一件。

北市消防局長徐世勲說，盡管環保是全球最熱議題，相關設備比民眾想像中還要貴，例如壓縮式垃圾車就要數百萬元，價格較低則是約100萬元就有的資源回收車，即便環保局官網公告捐贈資訊，迄今尚未有人捐贈，但近期已有民間團體詢問細節。

「大家都沒有想過要捐」，徐世勲認為環保清潔車輛每天都會使用，非常貼近民眾生活，捐贈也不是為了個人名聲，是可以造福更多市民。

至於捐贈的價格，環保局指出，根據公告捐贈環保清潔車輛各式清潔車輛參考價格，垃圾車8立方米到26立方米壓縮式垃圾車，約250萬到800萬元；資源回收車1.9噸到9噸資源回收車，約100萬到300萬元。卡車10噸到21噸廢棄物清運卡車，約200萬到500萬元。

另外還有特種勤務車輛，各式清溝車約新300萬到850萬元，各式洗街車約300萬到600萬元，各式掃街車400萬到800萬元。