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北市小提燈提倡環保遭疑 體積最大這材料「只能丟掉」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北燈節今年恢復發放小提燈，主打可變身筆筒、存錢筒可重複利用，但是本體的PP合成紙後續無法回收，遭疑環保恐難落實。記者林佳彣／攝影
台北燈節今年恢復發放小提燈，主打可變身筆筒、存錢筒可重複利用，但是本體的PP合成紙後續無法回收，遭疑環保恐難落實。記者林佳彣／攝影

台北燈節睽違6年恢復發放小提燈，主打可變身筆筒、小電池重複用於耳溫槍等再利用，明起4天免費發送限量10萬份，議員拆解後，質疑環保恐難落實。環保局坦言，PP合成紙屬複合材質，目前無去化管道，這屬過節應景產品，民眾可重複使用。

「台北小Q」小提燈限量10萬份，2月9日、10日下午2時全市十二行政區發送，明起至12日每天下午2時在台北燈節的中山堂廣場與北門廣場2處服務台同步發放，每人限領一份。

小提燈的材料包含PP合成紙、塑膠袋，以及內有塑膠殼、鈕扣電池與電路板的LED燈具，議員黃瀞瑩發現觀傳局僅強調電池可被拆卸再利用、廢電池可回收，卻未說明LED燈具電池拆卸後的電路板、螺絲釘等相關廢棄物應如何處置。

黃瀞瑩說，PP合成紙在北市被視為「一般廢棄物」，混入紙類回收恐影響紙類回收效益，廢電池能否落實回收的成效令人質疑，電路板、螺絲釘將造成多少垃圾與汙染，北市府應正視並強化宣導與回收機制，也應統計此次發放所增加碳排放量、製造垃圾量與相關廢棄物的回收效益，落實製造者延伸責任。

觀傳局回應，小提燈以再利用方式落實永續理念，燈身本體可轉作筆筒或存錢筒延續使用，鈕扣電池也可取出用於耳溫槍及遙控器等。而提燈的LED燈具，除電池屬廢乾電池類，其餘可依「立體塑膠」類回收。

環保局資源循環管理科長林鈺惠表示，此次提燈材質中的PP合成紙，雖屬複合材質，目前無去化管道，但這屬於過節的應景產品，民眾可經由再利用為筆筒、存錢桶的設計，多加重複使用。

林鈺惠說，北市採定點定時回收，線上以粗分類，不造成民眾困擾，後續交由專業回收場，由其儲存空間及專業機器進行末端細分類作業。

她提到，外包裝塑膠袋如乾淨完好，可以平面類的乾淨塑膠袋類交給資源回收車回收；LED燈具拆解後，塑膠殼以「立體塑膠類」回收、電池投入廢電池回收桶，至於螺絲釘以立體類或放入廢鐵罐裡、電路板為立體類回收物，後續均交由回收場以專業機械細分類。

民眾陳小姐認為，全台各縣市都在發小提燈，確實滿應景，小朋友也都滿喜歡，節慶過後其實不用特別拆卸回收，變成小夜燈也相當實用可愛。

北市府明起發放「台北小Q」小提燈，LED燈具拆解後，塑膠殼以「立體塑膠類」回收、電池投入廢電池回收桶，螺絲釘則以立體類或放入廢鐵罐裡、電路板是立體類回收物。記者林佳彣／攝影
北市府明起發放「台北小Q」小提燈，LED燈具拆解後，塑膠殼以「立體塑膠類」回收、電池投入廢電池回收桶，螺絲釘則以立體類或放入廢鐵罐裡、電路板是立體類回收物。記者林佳彣／攝影
北市府今年小提燈的材料包含PP合成紙、塑膠袋，以及內有塑膠殼、鈕扣電池與電路板的LED燈具，共3項。記者林佳彣／攝影
北市府今年小提燈的材料包含PP合成紙、塑膠袋，以及內有塑膠殼、鈕扣電池與電路板的LED燈具，共3項。記者林佳彣／攝影

北市府 廢棄物 電路

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