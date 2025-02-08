聽新聞
0:00 / 0:00

濱江水資中心3月動工 未點交戶將拆

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
濱江水資源再生中心，地上規畫為公園，以「漣漪」與「綠意」為設計理念，開闢成賞機景觀休憩公園。圖／衛工處提供
濱江水資源再生中心，地上規畫為公園，以「漣漪」與「綠意」為設計理念，開闢成賞機景觀休憩公園。圖／衛工處提供

北市工務局衛工處預計建濱江水資源再生中心，曾遭地主抗議規畫不當，今年3月將開工，1月已拆除基地內全部違章建築，有7戶合法建物屋主尚未點交，衛工處表示，市府依法將在2月14日辦理斷水斷電，2月17日拆除。

20名地主組成自救會，曾指市府未查估房屋價格、同土地徵收價格比7年前低等，認為前市府規畫不當；但衛工處認為，程序皆符合法令，水資源再生中心用地符合公益性及必要性，基地範圍規畫已屬最適化，而取得用地程序和估價皆符合法令，且因徵收範圍不同，價格不同。

衛工處指出，濱江水資源再生中心所在地民國45年即定為污水處理廠用地，民國111年4月通過環評審查，112年10月經中央內政部核准土地徵收計畫，符合興建必要性與公益性，目前基地內土地已全部徵收，原有違章建築13處與合法建物29處，經衛工處1年多來的努力溝通協調，已與超過8成的屋主完成地上物點交並拆除。

原本未完成點交的共7戶，昨上午有2戶表達配合點交，3戶表示有意願配合，排定後續點交日期中。

另暫無意願點交的2戶，其中1戶屋況已為閒置狀態，所有權人尚需與家人共同討論後決定；另1戶所有權人表示尚有戶籍遷移、人員安置及物品搬遷等問題，尚未同意配合點交作業，衛工處仍會持續溝通。

公益 水資源 溝通

延伸閱讀

北市濱江水資源再生中心3月將動工 7戶未點交17日將拆

冷空氣來襲防磁磚剝落 北市建管處建議民眾走騎樓

台積電設廠帶動發展 熊本市盼化解交通、水資源隱憂

博愛特區冒27層商辦遭批破壞地景 北巿文化局：退回再審

相關新聞

板橋殯儀館冰櫃滿載 元宵過後才緩解

寒流來襲，全台死亡案件攀升，新北市立殯儀館近兩日貼出公告「冰櫃已滿」，要求遺體運到三峽冷藏室，民眾不便。新北市民政局指出...

濱江水資中心3月動工 未點交戶將拆

北市工務局衛工處預計建濱江水資源再生中心，曾遭地主抗議規畫不當，今年3月將開工，1月已拆除基地內全部違章建築，有7戶合法...

新北小提燈發放 萬里元宵節神明淨港也能領到

元宵節必備應景提燈！新北市每年設計的特色生肖小提燈都大受市民喜愛，今年的提燈蛇燈精靈今（7）日各區公所開始發放，而萬里公所特別訂在上午9點開放索取，不少長輩還有爸爸媽媽帶著小孩前來領取，要搶在發放首日將提燈組裝起來，趁開學前讓孩子提花燈感受元宵喜氣。

新北淡水清潔隊年節辛勞清運 市長侯友宜慰勉並調升福利

新北市清潔隊員在過年期間清運垃圾相當辛苦，因此新北市長侯友宜特別來到淡水慰勞清潔隊，並致贈「蛇福泰吉」10元福袋及象徵大吉大利的橘子。侯市長表示，過年垃圾、家具清運需求大增，隊員加班完成清運勤務，維持整潔良好的環境品質，民眾才能安心過年，肯定清潔隊是最令人安心、放心、暖心的城市守護者，他代表市民，對隊員的貢獻深深表達感謝。

新北淡江大橋明年初通車 市長侯友宜力拼輕軌過橋順利核定

新北市長侯友宜昨日率領市府局處首長至淡水區行政中心舉辦行動治理座談會議，聆聽里長心聲與建議，當提及淡江大橋通車進度時表示：淡江大橋預計今底完工，目前進度都順利進行當中，通車時間將會落在明年年初，現在則是要力拼淡海輕軌通過大橋來連接八里輕軌的核定，打造更順暢的交通路網。

新北汐止江北里長扮財神 大小朋友提燈吃湯圓慶元宵

今(7)日新北市汐止區江北里好熱鬧，里長特別舉辦了一場慶元宵活動，只要捐發票2張就可以兌換一個可愛的燈籠，汐農幼兒園帶著小朋友到活動中心，里長謝祚敏裝扮成財神爺發燈籠，還準備了一人一袋的糖果餅干，現場還準備了手工湯圓，現場好熱鬧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。