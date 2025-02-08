濱江水資中心3月動工 未點交戶將拆

北市工務局衛工處預計建濱江水資源再生中心，曾遭地主抗議規畫不當，今年3月將開工，1月已拆除基地內全部違章建築，有7戶合法建物屋主尚未點交，衛工處表示，市府依法將在2月14日辦理斷水斷電，2月17日拆除。

20名地主組成自救會，曾指市府未查估房屋價格、同土地徵收價格比7年前低等，認為前市府規畫不當；但衛工處認為，程序皆符合法令，水資源再生中心用地符合公益性及必要性，基地範圍規畫已屬最適化，而取得用地程序和估價皆符合法令，且因徵收範圍不同，價格不同。

衛工處指出，濱江水資源再生中心所在地民國45年即定為污水處理廠用地，民國111年4月通過環評審查，112年10月經中央內政部核准土地徵收計畫，符合興建必要性與公益性，目前基地內土地已全部徵收，原有違章建築13處與合法建物29處，經衛工處1年多來的努力溝通協調，已與超過8成的屋主完成地上物點交並拆除。

原本未完成點交的共7戶，昨上午有2戶表達配合點交，3戶表示有意願配合，排定後續點交日期中。

另暫無意願點交的2戶，其中1戶屋況已為閒置狀態，所有權人尚需與家人共同討論後決定；另1戶所有權人表示尚有戶籍遷移、人員安置及物品搬遷等問題，尚未同意配合點交作業，衛工處仍會持續溝通。