板橋殯儀館冰櫃滿載 元宵過後才緩解

寒流來襲，全台死亡案件攀升，新北市立殯儀館近兩日貼出公告「冰櫃已滿」，要求遺體運到三峽冷藏室，民眾不便。新北市民政局指出，受春節不出殯習俗加上寒流等影響，導致冰櫃量能吃緊，緊急增設冰櫃，目前已可正常進館，預料元宵節過後可緩解。

板橋殯儀館冰櫃有881屜、三峽火葬場78屜，過去常因春節或寒流來襲，導致遺體入館大塞車，去年北市一殯拆除後，更雪上加霜；板殯近兩日冰櫃爆滿，民眾家人遺體需送到三峽火葬場冰存，直呼相當不便。

新北市民政局解釋，受寒流影響，及民間殯葬習俗過年期間無法出殯，加上鄰近縣市台北、桃園、基隆也接近滿載，才會導致冰櫃量能吃緊。殯葬處過年前增調2座臨時冰櫃因應，春節期間也在殯儀館內部空間調整設置36屜仍不足，6日再增調1座36屜，預計今再增加1座36屜。現已能正常進館。

市議員林國春指出，板殯冰櫃不足問題多年，每區都不想要殯葬設施，既已錯過最佳遷移時刻，在兼顧周邊居民權益與民眾生死需求下，務必要好好坐下來理性討論解決之道，但首先一定要先解決交通與噪音問題。

市議員黃淑君質疑，以往臨時冰櫃都設置3、4處，今年只設置2處，早在去年底已要求市府對冰櫃不足提早因應準備，讓人合理懷疑市府是想要為板殯擴建找理由。

民政局長林耀長強調，去年設置4座臨時冰櫃僅使用1座，今年經評估才會先設置2座，春節期間也調整館內空間增加冰櫃，仍遇到能量吃緊，市府這兩天再增設2座臨時冰櫃，盼滿足需求，亡者為大，請議員不要做不當揣測。

民政局表示，目前板殯規畫優化方案為地上6層、地下5層建物，容量包括34間禮廳、30間多功能室、1470屜冰櫃及1380個停車位等，已辦3場說明會，對各界建議都會納入並審慎評估，持續與地方溝通、廣納不同聲音，考量各種可行性。