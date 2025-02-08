聽新聞
0:00 / 0:00

板橋殯儀館冰櫃滿載 元宵過後才緩解

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
板橋殯儀館貼出公告冰櫃已滿，民政局表示，已增設第3座臨時冰櫃。記者葉德正／攝影
板橋殯儀館貼出公告冰櫃已滿，民政局表示，已增設第3座臨時冰櫃。記者葉德正／攝影

寒流來襲，全台死亡案件攀升，新北市立殯儀館近兩日貼出公告「冰櫃已滿」，要求遺體運到三峽冷藏室，民眾不便。新北市民政局指出，受春節不出殯習俗加上寒流等影響，導致冰櫃量能吃緊，緊急增設冰櫃，目前已可正常進館，預料元宵節過後可緩解。

板橋殯儀館冰櫃有881屜、三峽火葬場78屜，過去常因春節或寒流來襲，導致遺體入館大塞車，去年北市一殯拆除後，更雪上加霜；板殯近兩日冰櫃爆滿，民眾家人遺體需送到三峽火葬場冰存，直呼相當不便。

新北市民政局解釋，受寒流影響，及民間殯葬習俗過年期間無法出殯，加上鄰近縣市台北、桃園、基隆也接近滿載，才會導致冰櫃量能吃緊。殯葬處過年前增調2座臨時冰櫃因應，春節期間也在殯儀館內部空間調整設置36屜仍不足，6日再增調1座36屜，預計今再增加1座36屜。現已能正常進館。

市議員林國春指出，板殯冰櫃不足問題多年，每區都不想要殯葬設施，既已錯過最佳遷移時刻，在兼顧周邊居民權益與民眾生死需求下，務必要好好坐下來理性討論解決之道，但首先一定要先解決交通與噪音問題。

市議員黃淑君質疑，以往臨時冰櫃都設置3、4處，今年只設置2處，早在去年底已要求市府對冰櫃不足提早因應準備，讓人合理懷疑市府是想要為板殯擴建找理由。

民政局長林耀長強調，去年設置4座臨時冰櫃僅使用1座，今年經評估才會先設置2座，春節期間也調整館內空間增加冰櫃，仍遇到能量吃緊，市府這兩天再增設2座臨時冰櫃，盼滿足需求，亡者為大，請議員不要做不當揣測。

民政局表示，目前板殯規畫優化方案為地上6層、地下5層建物，容量包括34間禮廳、30間多功能室、1470屜冰櫃及1380個停車位等，已辦3場說明會，對各界建議都會納入並審慎評估，持續與地方溝通、廣納不同聲音，考量各種可行性。

寒流 春節

延伸閱讀

板殯遭指量能不足 新北：增調臨時冰櫃已正常進館

元宵將至 澎湖發放小花蛇提燈索取一空

春節期間板殯「冰櫃爆滿」...遺體一度塞車進不去 民政局曝兩原因

攤商進冰櫃盤點食材「竟把自己鎖在裡面」 還好有1物緊急求救

相關新聞

板橋殯儀館冰櫃滿載 元宵過後才緩解

寒流來襲，全台死亡案件攀升，新北市立殯儀館近兩日貼出公告「冰櫃已滿」，要求遺體運到三峽冷藏室，民眾不便。新北市民政局指出...

濱江水資中心3月動工 未點交戶將拆

北市工務局衛工處預計建濱江水資源再生中心，曾遭地主抗議規畫不當，今年3月將開工，1月已拆除基地內全部違章建築，有7戶合法...

新北小提燈發放 萬里元宵節神明淨港也能領到

元宵節必備應景提燈！新北市每年設計的特色生肖小提燈都大受市民喜愛，今年的提燈蛇燈精靈今（7）日各區公所開始發放，而萬里公所特別訂在上午9點開放索取，不少長輩還有爸爸媽媽帶著小孩前來領取，要搶在發放首日將提燈組裝起來，趁開學前讓孩子提花燈感受元宵喜氣。

新北淡水清潔隊年節辛勞清運 市長侯友宜慰勉並調升福利

新北市清潔隊員在過年期間清運垃圾相當辛苦，因此新北市長侯友宜特別來到淡水慰勞清潔隊，並致贈「蛇福泰吉」10元福袋及象徵大吉大利的橘子。侯市長表示，過年垃圾、家具清運需求大增，隊員加班完成清運勤務，維持整潔良好的環境品質，民眾才能安心過年，肯定清潔隊是最令人安心、放心、暖心的城市守護者，他代表市民，對隊員的貢獻深深表達感謝。

新北淡江大橋明年初通車 市長侯友宜力拼輕軌過橋順利核定

新北市長侯友宜昨日率領市府局處首長至淡水區行政中心舉辦行動治理座談會議，聆聽里長心聲與建議，當提及淡江大橋通車進度時表示：淡江大橋預計今底完工，目前進度都順利進行當中，通車時間將會落在明年年初，現在則是要力拼淡海輕軌通過大橋來連接八里輕軌的核定，打造更順暢的交通路網。

新北汐止江北里長扮財神 大小朋友提燈吃湯圓慶元宵

今(7)日新北市汐止區江北里好熱鬧，里長特別舉辦了一場慶元宵活動，只要捐發票2張就可以兌換一個可愛的燈籠，汐農幼兒園帶著小朋友到活動中心，里長謝祚敏裝扮成財神爺發燈籠，還準備了一人一袋的糖果餅干，現場還準備了手工湯圓，現場好熱鬧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。