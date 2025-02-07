新北市少年培力園 陪伴逆境兒少重尋人生新方向
新北市少年培力園今天說，協助有生涯探索與經濟需求的少年，職訓服飾、美容、鮮食、餐飲、中西烘焙等，並透過探索與體驗課程，讓脆弱或迷惘少年建立希望，當自己人生的老闆。
「新北市少年中心聯合成果展」在市府舉行，展現善牧基金會、悅融基金會、勵馨基金會、更生少年關懷協會、張老師基金會、台灣少年權益與福利促進聯盟，以多元方式關懷青少年，鼓勵並陪伴少年面對挫折的成果。
社會局利用公益彩券回饋金，委託更生少年關懷協會在泰山區成立「新北市少年培力園」，除提供休閒園地、舉辦寒暑假營隊，也針對弱勢家庭給予技職培訓。
另外，勞工局就業服務處也委託協會辦理「少年夢工廠」，輔導有就業需求的少年，提供就業諮詢、探索職涯方向、媒合友善店家並陪同面試、追蹤關懷。
協會表示，陪伴逆境兒少挖掘更多的可能性，1名曾因蹺家遭送安置機構的少女，培訓製作雞蛋糕。另也協助脆弱家庭的1名少年，學會挑選、烘焙咖啡豆，沖泡1杯香醇咖啡。
這名少女表示，「做雞蛋糕很累，每天要站8個小時，但被訓練成很精準處理食材」，過程被訓練成小老闆一樣，也希望將來有能力開店，成為自己人生的老闆。
市府說，目前有7個少年中心，透過多元社團、培力工作坊，鼓勵少年培養技能展現自我，讓他們在生活上獲得更多支持的力量與方向；也為少年提供安全、溫暖的避風港。
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