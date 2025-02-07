新北汐止江北里長扮財神 大小朋友提燈吃湯圓慶元宵

今(7)日新北市汐止區江北里好熱鬧，里長特別舉辦了一場慶元宵活動，只要捐發票2張就可以兌換一個可愛的燈籠，汐農幼兒園帶著小朋友到活動中心，里長謝祚敏裝扮成財神爺發燈籠，還準備了一人一袋的糖果餅干，現場還準備了手工湯圓，現場好熱鬧。

一早里內的汐農幼兒園帶了近100位的小朋友來到江北市民活動中心，小朋友把發票投進發票箱，志工接著就送上小提燈，而里長謝祚敏巧扮的財神爺，則是送每人一袋古早味的糖果餅干，一手拿糖一手提燈籠，孩子們開心的和財神爺合照，整個活動中心充滿著濃濃的過年氣氛，而元宵節吃湯圓也不能少，所以，志工也用了三天的時候手工做湯圓，從磨米、壓米，昨天則是開始搓湯圓，當天慶元宵活動，一早志工就來上工，準備了甜、鹹湯圓都有，還有米粉湯，讓大家快樂過節，吃著手工做的湯圓，讓議員白珮茹讚不絕口。

新北市議員白珮茹說，江北里的元宵節活動很特別，結合了汐農幼兒園發燈籠，讓孩子們有機會透過捐發票做愛心，還有志工每一年都很熱心，準備了熱騰騰的米粉跟大家分享，里長真的很貼心，元宵節準備的元宵真的是手工的，每一個都很大顆很飽滿，因為是純手工，口感跟一般的都不一樣，很感謝志工還有里長可以讓大家享用到好吃豐盛的湯圓。

汐止區長林慶豐表示，今天有很多汐萬幼兒園的小朋友帶著發票來捐贈，發揮愛心，再兌換可愛的小提燈，也謝謝所有的志義工幫大家準備熱騰騰的元宵。

江北里長謝祚敏說，辦慶元宵活動要先感謝辛苦的志工們，手工湯圓首先要浸米、壓米，再搓湯圓、煮湯圓，並且在和汐農幼兒園溝通後，讓小朋友捐兩張發票做愛心也能換燈籠。並且也特地找了古早味的糖果現場發送每人一包，今天也特地扮財神爺，小朋友都很喜歡，自己好像孩子王一樣，很開心跟這麼多小朋友一起慶祝元宵節。