新北淡江大橋明年初通車 市長侯友宜力拼輕軌過橋順利核定

新北市長侯友宜昨日率領市府局處首長至淡水區行政中心舉辦行動治理座談會議，聆聽里長心聲與建議，當提及淡江大橋通車進度時表示：淡江大橋預計今底完工，目前進度都順利進行當中，通車時間將會落在明年年初，現在則是要力拼淡海輕軌通過大橋來連接八里輕軌的核定，打造更順暢的交通路網。

侯市長表示、淡水近幾年人口大量增加，媒體和淡水鄉親都很關心交通建設，淡江大橋和各項建設都持續興建中，侯市長強調、他也非常關心淡江大橋進度，也與議員和立委針對工程進度表達關切，目前淡江大橋進度一切順利，預計於今年底完工，通車時間應該在明年年初。

侯市長指出、他更期待的是在淡江大橋通車前，中央能趕緊把淡江大橋上方最重要的捷運系統「八里輕軌」加速核定，另外、銜接淡江大橋的105道路也會在今年動工，建構淡水、八里到林口整個北海岸最重要的3座城市的最便捷交通路網。