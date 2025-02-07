快訊

地牛翻身！花蓮發生規模4.1「極淺層地震」 最大震度4級

高雄分屍案新進展！運河再撈到疑遇害婦手掌 急送驗比對

如何煮出完美水煮蛋？科學家不藏私揭美味秘訣 只需簡單2步驟

新北淡水清潔隊年節辛勞清運 市長侯友宜慰勉並調升福利

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
侯市長來到淡水慰勞清潔隊，並致贈福袋及象徵大吉大利的橘子，感恩清潔隊年節期間的勞苦功高。 圖／紅樹林有線電視提供
侯市長來到淡水慰勞清潔隊，並致贈福袋及象徵大吉大利的橘子，感恩清潔隊年節期間的勞苦功高。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市清潔隊員在過年期間清運垃圾相當辛苦，因此新北市長侯友宜特別來到淡水慰勞清潔隊，並致贈「蛇福泰吉」10元福袋及象徵大吉大利的橘子。侯市長表示，過年垃圾、家具清運需求大增，隊員加班完成清運勤務，維持整潔良好的環境品質，民眾才能安心過年，肯定清潔隊是最令人安心、放心、暖心的城市守護者，他代表市民，對隊員的貢獻深深表達感謝。

侯市長也宣布，清潔隊每年例行的兩天一夜觀摩活動經費由3,500元調升至每人4,100元，希望在工作同時，也能好好放鬆、維持最佳狀態，侯友宜表示，除夕前一週平均每日垃圾量約2,844公噸，比平日垃圾量增加6成，且除夕當日垃圾量更達3,981公噸，是平日2.2倍，初四(2/1)恢復收運，垃圾量更高達4,248公噸，是平日2.4倍；就連1月巨大家具預約量也是平日的2.2倍，可以說清潔隊員在春節的工作量等於平常的2倍以上，感謝每一位隊員堅守崗位並圓滿達成任務。

侯市長也提到，清潔隊除了例行收運，也是一座城市的重要應變部隊，必須時時做好準備迎接挑戰。如去(113)年颱風災情嚴峻，清潔隊員除了原本的環境維護及垃圾收運勤務，亦投身各區災後環境復原工作，一日之內，跨區總動員全力協助恢復市容並清理完畢，如此高效率及守護市民的行動力，著實讓人感到安心。

過年

延伸閱讀

新北市長侯友宜宣布 調升清潔隊員觀摩費每人4,100元

出席新北少年中心成果展 侯友宜送少年3句話鼓勵向前走

雙北世壯運倒數99天 永續時尚賽會服裝今正式發表

淡水區人口升逾20萬 市府擬增設國中新校區

相關新聞

新北小提燈發放 萬里元宵節神明淨港也能領到

元宵節必備應景提燈！新北市每年設計的特色生肖小提燈都大受市民喜愛，今年的提燈蛇燈精靈今（7）日各區公所開始發放，而萬里公所特別訂在上午9點開放索取，不少長輩還有爸爸媽媽帶著小孩前來領取，要搶在發放首日將提燈組裝起來，趁開學前讓孩子提花燈感受元宵喜氣。

新北淡水清潔隊年節辛勞清運 市長侯友宜慰勉並調升福利

新北市清潔隊員在過年期間清運垃圾相當辛苦，因此新北市長侯友宜特別來到淡水慰勞清潔隊，並致贈「蛇福泰吉」10元福袋及象徵大吉大利的橘子。侯市長表示，過年垃圾、家具清運需求大增，隊員加班完成清運勤務，維持整潔良好的環境品質，民眾才能安心過年，肯定清潔隊是最令人安心、放心、暖心的城市守護者，他代表市民，對隊員的貢獻深深表達感謝。

新北淡江大橋明年初通車 市長侯友宜力拼輕軌過橋順利核定

新北市長侯友宜昨日率領市府局處首長至淡水區行政中心舉辦行動治理座談會議，聆聽里長心聲與建議，當提及淡江大橋通車進度時表示：淡江大橋預計今底完工，目前進度都順利進行當中，通車時間將會落在明年年初，現在則是要力拼淡海輕軌通過大橋來連接八里輕軌的核定，打造更順暢的交通路網。

新北汐止江北里長扮財神 大小朋友提燈吃湯圓慶元宵

今(7)日新北市汐止區江北里好熱鬧，里長特別舉辦了一場慶元宵活動，只要捐發票2張就可以兌換一個可愛的燈籠，汐農幼兒園帶著小朋友到活動中心，里長謝祚敏裝扮成財神爺發燈籠，還準備了一人一袋的糖果餅干，現場還準備了手工湯圓，現場好熱鬧。

新北市長侯友宜宣布 調升清潔隊員觀摩費每人4,100元

新北市長侯友宜表示，過年垃圾、家具清運需求大增，隊員加班完成清運勤務，維持整潔良好的環境品質，民眾才能安心過年，肯定清潔隊是最令人安心、放心、暖心的城市守護者，他要代表市民，對隊員的貢獻深深表達感謝。

2/8補班小確幸 新北燈會加碼送「蛇燈精靈」

新北市今年推出應景的兩款蛇年小提燈，2/1於燈會現場首發一般版「蛇燈精靈」，有民眾提前3個小時來排隊，直呼一定要收集到。響應民眾喜愛熱潮，新北市民政局將於2月8日、9日晚間6時新北大都會公園燈會服務台

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。