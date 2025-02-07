新北淡水清潔隊年節辛勞清運 市長侯友宜慰勉並調升福利

新北市清潔隊員在過年期間清運垃圾相當辛苦，因此新北市長侯友宜特別來到淡水慰勞清潔隊，並致贈「蛇福泰吉」10元福袋及象徵大吉大利的橘子。侯市長表示，過年垃圾、家具清運需求大增，隊員加班完成清運勤務，維持整潔良好的環境品質，民眾才能安心過年，肯定清潔隊是最令人安心、放心、暖心的城市守護者，他代表市民，對隊員的貢獻深深表達感謝。

侯市長也宣布，清潔隊每年例行的兩天一夜觀摩活動經費由3,500元調升至每人4,100元，希望在工作同時，也能好好放鬆、維持最佳狀態，侯友宜表示，除夕前一週平均每日垃圾量約2,844公噸，比平日垃圾量增加6成，且除夕當日垃圾量更達3,981公噸，是平日2.2倍，初四(2/1)恢復收運，垃圾量更高達4,248公噸，是平日2.4倍；就連1月巨大家具預約量也是平日的2.2倍，可以說清潔隊員在春節的工作量等於平常的2倍以上，感謝每一位隊員堅守崗位並圓滿達成任務。

侯市長也提到，清潔隊除了例行收運，也是一座城市的重要應變部隊，必須時時做好準備迎接挑戰。如去(113)年颱風災情嚴峻，清潔隊員除了原本的環境維護及垃圾收運勤務，亦投身各區災後環境復原工作，一日之內，跨區總動員全力協助恢復市容並清理完畢，如此高效率及守護市民的行動力，著實讓人感到安心。