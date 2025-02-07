新北小提燈發放 萬里元宵節神明淨港也能領到

元宵節必備應景提燈！新北市每年設計的特色生肖小提燈都大受市民喜愛，今年的提燈蛇燈精靈今（7）日各區公所開始發放，而萬里公所特別訂在上午9點開放索取，不少長輩還有爸爸媽媽帶著小孩前來領取，要搶在發放首日將提燈組裝起來，趁開學前讓孩子提花燈感受元宵喜氣。

萬里區長黃雱勉說，萬里區將會發出1800份提燈，本週五、週六兩天將會各發出400份，而這兩天沒領到的民眾，元宵節當天在野柳神明淨港活動中也有機會取得，不僅如此，這次特別將發放時間選在白天，就是考量區內長輩多，幫兒孫索取提燈，白天外出對長輩較便利也安全。

今年的蛇年小提燈以世壯運吉祥物壯寶粉紅與藍配色為主，為世壯運宣傳，此外每年都會創意玩巧思，今年也不例外，共有五種玩法，各區公所本週五六陸續發放，趁著開學日前假期尾聲，好好親子共享diy組裝與共同提燈賞玩時光。