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板殯遭指量能不足 新北：增調臨時冰櫃已正常進館

中央社／ 新北7日電

有人在社群平台發文，指近日新北市立殯儀館貼公告「冰櫃已滿」，建議遺體冰存三峽火葬場冷藏室。新北民政局表示，天冷及春節因素，導致量能吃緊，已增調冰櫃，恢復正常進館。

有民眾昨天在社群平台Threads發文表示，新北市立殯儀館（板殯）公告「冰櫃已滿」，建議冰存三峽火葬場冷藏室，留言處掀起板殯拆遷或現址改建討論。

民主進步黨新北市議員黃淑君接受中央社電訪時說，近期收到業者與家屬陳情，儀式大部分都辦在板殯，遺體要移至三峽調度，有業者指以往板殯都會放4座臨時冰櫃調撥，今年卻只先設置2座，新北市政府知道春節習俗，加上持續低溫等因素，市府應及早因應。

黃淑君質疑，之前已提醒市府對冰櫃不足提早做準備，讓人懷疑市府想要為板殯擴建找理由。

新北市民政局表示，板殯有冰櫃881屜、三峽火葬場有冰櫃78屜，近日氣溫驟降及民間治喪習俗避免於新年期間出殯，致使板殯量能吃緊，鄰近台北、基隆、桃園等殯儀館也接近滿載。

新北市民政局指出，去年規劃4座臨時冰櫃，僅使用1座，今年經評估先設置2座72屜因應，另春節期間設置臨時冰櫃36屜，仍遇量能吃緊，昨天增調1座36屜，已恢復正常進館，明天再增加1座36屜。

面對議員質疑，新北市民政局回應，不可能不顧亡者權益，勿做不當揣測；針對板殯優化方案，正規劃拜訪里長說明，將充分溝通並整理意見。

殯儀館 火葬場

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