2/8補班小確幸 新北燈會加碼送「蛇燈精靈」

新北市今年推出應景的兩款蛇年小提燈，2/1於燈會現場首發一般版「蛇燈精靈」，有民眾提前3個小時來排隊，直呼一定要收集到。響應民眾喜愛熱潮，新北市民政局將於2月8日、9日晚間6時新北大都會公園燈會服務台現場加碼各發送1,000份。2月12日元宵節當天晚間6時再發送1,000份特別版「蛇奇寶貝」，與大家一起歡度元宵。

民政局指出，本次一般版提燈「蛇燈精靈」特別結合2025雙北世壯運主視覺，呈現出新北的活力，並且可提、可拉，提燈滾輪還能取出當作骰子。而特別版「蛇奇寶貝」則以招財貓為理念，做出擺動式燈組，讓民眾招來好運，蛇身上印製了新北意象，並做有八枚銅錢，寓意新北蛇麼都有，祝福得到的民眾蛇麼都好。今年加上LED彩色燈泡燈光後的提燈，更能感受到濃濃元宵佳節氛圍。

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