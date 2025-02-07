新北市長侯友宜宣布 調升清潔隊員觀摩費每人4,100元

新北市長侯友宜表示，過年垃圾、家具清運需求大增，隊員加班完成清運勤務，維持整潔良好的環境品質，民眾才能安心過年，肯定清潔隊是最令人安心、放心、暖心的城市守護者，他要代表市民，對隊員的貢獻深深表達感謝。侯市長也宣布，清潔隊每年例行的兩天一夜觀摩活動經費由3,500元調升至每人4,100元，希望在工作同時，也能好好放鬆、維持最佳狀態。

侯友宜市長指出，除夕前一週平均每日垃圾量約2,844公噸，比平日垃圾量增加6成；且除夕當日垃圾量更達3,981公噸，是平日2.2倍；初四(2/1)恢復收運，垃圾量更高達4,248公噸，是平日2.4倍；就連1月巨大家具預約量也是平日的2.2倍，可以說清潔隊員在春節的工作量等於平常的2倍以上，感謝每一位隊員堅守崗位並圓滿達成任務。

新北市環保局近年也不斷調升清潔隊的福利，就是要給隊員最好的照顧。除三節(春節除夕至初五、端午、中秋)及天災停班期間出勤，加發一日工資並補休一日外，侯友宜市長也宣布，清潔隊員兩天一夜觀摩活動經費將調升至每人4,100元，讓隊員都能在辛勤工作之餘好好休息、調劑身心，隨時保持最佳狀態。

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