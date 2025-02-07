北市承德敦煌人行天橋拆除 人行空間更友善

位於臺北市大同區承德路三段與敦煌路路口的承德敦煌人行天橋，興建於民國80年，迄今已逾30年，當時的設計以車行優先，對於高齡長者、身障人士、採買或推嬰兒車之市民極不友善。而隨著臺北市人本交通政策的推動，依據臺北市人行天橋與地下道存廢評估標準作業流程評估，決定拆除承德敦煌人行天橋，並已於114年1月上旬拆除完成，還給市民人本友善的通行空間及更開闊的天際視野。

新工處規設科科長郭玉仙表示，承德敦煌人行天橋所處之路口在劃設行人穿越線及行人專用號誌後，民眾使用天橋通行之次數大幅降低，再經新工處徵詢地方意見及試封閉後，絕大多數地方民眾表示支持拆除，後續會同相關單位現場勘查，確認了人行交通安全配套措施完善並經市府核定，由新工處辦理該人行天橋之拆除相關作業。

新工處工務科科長蕭志龍表示，本次拆除工程施工為降低對交通之衝擊，拆除時間安排於夜間及假日等人車流量較少之時段進行，橋梁主體及墩柱樓梯之主要拆除作業分別於113年12月27日夜間11時進場後，至12月28日上午6時拆除敦煌路上之西側天橋，另114年1月3日夜間11時進場後，至1月4日上午6時拆除承德路上之南側天橋，共計14小時之內全部拆除完成，後續對交通衝擊較少之人行道及路面等復舊工程則於1月中旬亦已全部完工。

蕭志龍科長強調，在天橋拆除前，原對市容之天際線景觀造成視線阻礙，且樓梯墩柱占據大部分人行道空間，行人及輪椅族通行動線不良，需行走於馬路上，常造成人車爭道，危害用路人安全，天橋拆除後，行人可直接穿越馬路，不再受樓梯與墩柱阻擋，改善通行動線，減少人車爭道的問題，天際線也更加開闊。

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