快訊

洗腦修煉「仙女」性侵7女信徒 荒淫教主「少龍」過世

牧東光電勾結四海幫「寶哥」、生活工場假交易 新北檢起訴17人

聽新聞
0:00 / 0:00

北市承德敦煌人行天橋拆除 人行空間更友善

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

位於臺北市大同區承德路三段與敦煌路路口的承德敦煌人行天橋，興建於民國80年，迄今已逾30年，當時的設計以車行優先，對於高齡長者、身障人士、採買或推嬰兒車之市民極不友善。而隨著臺北市人本交通政策的推動，依據臺北市人行天橋與地下道存廢評估標準作業流程評估，決定拆除承德敦煌人行天橋，並已於114年1月上旬拆除完成，還給市民人本友善的通行空間及更開闊的天際視野。

新工處規設科科長郭玉仙表示，承德敦煌人行天橋所處之路口在劃設行人穿越線及行人專用號誌後，民眾使用天橋通行之次數大幅降低，再經新工處徵詢地方意見及試封閉後，絕大多數地方民眾表示支持拆除，後續會同相關單位現場勘查，確認了人行交通安全配套措施完善並經市府核定，由新工處辦理該人行天橋之拆除相關作業。

新工處工務科科長蕭志龍表示，本次拆除工程施工為降低對交通之衝擊，拆除時間安排於夜間及假日等人車流量較少之時段進行，橋梁主體及墩柱樓梯之主要拆除作業分別於113年12月27日夜間11時進場後，至12月28日上午6時拆除敦煌路上之西側天橋，另114年1月3日夜間11時進場後，至1月4日上午6時拆除承德路上之南側天橋，共計14小時之內全部拆除完成，後續對交通衝擊較少之人行道及路面等復舊工程則於1月中旬亦已全部完工。

蕭志龍科長強調，在天橋拆除前，原對市容之天際線景觀造成視線阻礙，且樓梯墩柱占據大部分人行道空間，行人及輪椅族通行動線不良，需行走於馬路上，常造成人車爭道，危害用路人安全，天橋拆除後，行人可直接穿越馬路，不再受樓梯與墩柱阻擋，改善通行動線，減少人車爭道的問題，天際線也更加開闊。

聚傳媒

人行道 北市 行人

延伸閱讀

北市青年局赴日交流 「他」和蔣萬安都在玩這招

北市2校培力長照人才 在校生：成立長照機構造福長者

不拆了！彰化百年小學人行天橋結構安全 將被保留

急徵長照人才！北市祭54萬元獎助金、畢業即就業留才

相關新聞

北市青年局赴日交流 「他」和蔣萬安都在玩這招

北市青年局與日方持續深化交流，繼去年自民黨青年局前局長鈴木貴子率團訪問北市府、與市長蔣萬安會面後，局長殷瑋近日出訪東京、...

新北市長侯友宜宣布 調升清潔隊員觀摩費每人4,100元

新北市長侯友宜表示，過年垃圾、家具清運需求大增，隊員加班完成清運勤務，維持整潔良好的環境品質，民眾才能安心過年，肯定清潔隊是最令人安心、放心、暖心的城市守護者，他要代表市民，對隊員的貢獻深深表達感謝。

2/8補班小確幸 新北燈會加碼送「蛇燈精靈」

新北市今年推出應景的兩款蛇年小提燈，2/1於燈會現場首發一般版「蛇燈精靈」，有民眾提前3個小時來排隊，直呼一定要收集到。響應民眾喜愛熱潮，新北市民政局將於2月8日、9日晚間6時新北大都會公園燈會服務台

北市承德敦煌人行天橋拆除 人行空間更友善

位於臺北市大同區承德路三段與敦煌路路口的承德敦煌人行天橋，興建於民國80年，迄今已逾30年，當時的設計以車行優先，對於高齡長者、身障人士、採買或推嬰兒車之市民極不友善。而隨著臺北市人本交通政策的推動，

出席新北少年中心成果展 侯友宜送少年3句話鼓勵向前走

為使社會大眾、兒少及公私部門相關工作者，更了解現今青少年的樣態及發展需求，新北市社會局今日在市府6樓大禮堂舉辦「青春少年...

看得到吃不到？北巿議員籲：大巨蛋捷運補貼開放前後站點

為了鼓勵前來台北大巨蛋觀賽、看演唱會民眾多搭乘捷運，活動主辦方需要負擔每人20元票價補貼，不過僅限國父紀念館站出站，北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。