北市青年局赴日交流 「他」和蔣萬安都在玩這招

北市青年局與日方持續深化交流，繼去年自民黨青年局前局長鈴木貴子率團訪問北市府、與市長蔣萬安會面後，局長殷瑋近日出訪東京、拜訪自民黨青年局，此次會面是議員中曽根康隆去年隨團訪台後，首次以青年局長身分與北市青年局正式交流。

青年局表示，此次交流涵蓋台日青年議題的多個面向，日方特別關注青少年不登校與繭居族問題，已在當地社會引起廣泛討論且累積豐富政策經驗，對北市相關政策推動具有重要參考價值，我方則從職涯發展、公共參與到國際交流等議題，與自民黨青年局長中曽根康隆及局長代理神谷政幸深入討論。

會談過程氣氛融洽，雙方相約在台北或東京再次會面，持續深化合作。中曽根康隆還提及，去年見識到市長蔣萬安精湛的自拍技術，因此現場邀請殷瑋合影，並將照片發佈在社群平台，展現雙方交流的熱絡與友好。

青年局表示，會後互贈特色伴手禮，中曽根康隆準備群馬特產仙貝及印有自己肖像的咖哩料理包，青年局長殷瑋則回贈象徵新年祝福的「蛇馬龍鶴」春聯與鼎泰豐桂圓酥，期許台台日青年局未來合作更加圓滿。