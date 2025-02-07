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北市青年局赴日交流 「他」和蔣萬安都在玩這招

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
日本自民黨青年局長中曾根康隆（左）與台北市青年局長殷瑋（中）、自民黨青年局局長代理神谷政幸（右）自拍合影留念。圖／北市青年局提供
日本自民黨青年局長中曾根康隆（左）與台北市青年局長殷瑋（中）、自民黨青年局局長代理神谷政幸（右）自拍合影留念。圖／北市青年局提供

北市青年局與日方持續深化交流，繼去年自民黨青年局前局長鈴木貴子率團訪問北市府、與市長蔣萬安會面後，局長殷瑋近日出訪東京、拜訪自民黨青年局，此次會面是議員中曽根康隆去年隨團訪台後，首次以青年局長身分與北市青年局正式交流。

青年局表示，此次交流涵蓋台日青年議題的多個面向，日方特別關注青少年不登校與繭居族問題，已在當地社會引起廣泛討論且累積豐富政策經驗，對北市相關政策推動具有重要參考價值，我方則從職涯發展、公共參與到國際交流等議題，與自民黨青年局長中曽根康隆及局長代理神谷政幸深入討論。

會談過程氣氛融洽，雙方相約在台北或東京再次會面，持續深化合作。中曽根康隆還提及，去年見識到市長蔣萬安精湛的自拍技術，因此現場邀請殷瑋合影，並將照片發佈在社群平台，展現雙方交流的熱絡與友好。

青年局表示，會後互贈特色伴手禮，中曽根康隆準備群馬特產仙貝及印有自己肖像的咖哩料理包，青年局長殷瑋則回贈象徵新年祝福的「蛇馬龍鶴」春聯與鼎泰豐桂圓酥，期許台台日青年局未來合作更加圓滿。

殷瑋說，出訪東京不僅與自民黨青年局交流青年政策，重要任務還有與早稻田大學簽署國際實習生交流備忘錄，並受邀參加「東京全球兒童及青年論壇」發表演說；蔣市長對台日交流深具期待，尤其去年自民黨青年局訪台並與市長會面，期待未來能有更多實質合作，共同推動青年國際交流與發展。

台北市青年局長殷瑋（左）與日本自民黨青年局長中曽根康隆（中）、局長代理神谷政幸（右一）探討青年議題。圖／北市青年局提供
台北市青年局長殷瑋（左）與日本自民黨青年局長中曽根康隆（中）、局長代理神谷政幸（右一）探討青年議題。圖／北市青年局提供

北市府 自民黨 青年

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