出席新北少年中心成果展 侯友宜送少年3句話鼓勵向前走

為使社會大眾、兒少及公私部門相關工作者，更了解現今青少年的樣態及發展需求，新北市社會局今日在市府6樓大禮堂舉辦「青春少年市井行-新北市少年中心聯合成果展」，邀請社團法人IPOWER培力學社與新北市各少年福利中心，現場以傳統市場為主題策展，讓少年們大展身手。

今先由第一線服務的社工擺起攤販學著叫賣，為新北市7個少年服務中心聯合成果展拉開序幕。新北市長侯友宜在開鑼後，跟著少年們走入市集，不僅拉近距離，也提筆寫下幾句鼓勵，他希望少年們具有「陽光的正向、大海的包容和空氣的力量」，並祝福少年們平安健康往前走。

位在泰山的新北市少年培力園長期培力的單親少女鄭恩，以她繪畫的才華，將培力園長期的服務成果，如在疫情期間送雞蛋糕和咖啡到各醫療院所為醫護人員打氣，轉化成一幅幅動人的畫面。侯友宜也在「貓陪你飛」雞蛋糕前，挽起袖子，親自烘焙雞蛋糕。

侯友宜表示，少年面臨青春的叛逆期，需要多一點陪伴和關懷，新北市7個少年服務中心就是這樣在各區透過多元社團、培力工作坊，讓少年學到一技之長，找到人生正確的方向。服務團隊也會傾聽少年的聲音、尊重少年的意見，打造一個友善少年的成長環境，讓少年更能發揮潛力、展現自信心。

社會局長李美珍表示，本次聯合成果展可以看到15年來各個少年中心在當地推動的成果，秉持以少年為中心，無論是運用外展服務發掘潛在少年第一次接觸、以循序漸進且溫暖的方式支持與陪伴少年，或透過心理諮商、親職教育、個案服務、寒暑期營隊等，提供少年全方位的關懷與服務。