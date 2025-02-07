快訊

獨／抗罷免打團體戰 新北藍委擬邀「川伯」當秘密武器

30年老宅免等都更！內政部推「老宅延壽」三補助方式曝

台中「咖波貓」遭暗殺畫面曝！利器環繞猛割裂兩半消風

看得到吃不到？北巿議員籲：大巨蛋捷運補貼開放前後站點

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北大巨蛋不僅靠北捷國父紀念館站，距離前後的忠孝敦化、市政府站，不到1公里。本報資料照片
台北大巨蛋不僅靠北捷國父紀念館站，距離前後的忠孝敦化、市政府站，不到1公里。本報資料照片

為了鼓勵前來台北大巨蛋觀賽、看演唱會民眾多搭乘捷運，活動主辦方需要負擔每人20元票價補貼，不過僅限國父紀念館站出站，北市議員詹為元認為，應該納入前後不到一公里的市政府站、忠孝敦化站。體育局表示，會轉知遠雄公司進行評估。

依據「巨蛋體育館租用辦法」的捷運補貼規定，只要活動人數達到3萬人以上，租用方需要負擔捷運票價補貼，金額為20元。台北大巨蛋在去年周杰倫舉辦演唱會時，也有推出補貼，不過，詹為元發現，由於補貼對象限定捷運站點，以至於有些民眾無法適用。

詹為元說，在網路上掀起不少民眾討論和反映，包含在開演之前搭到忠孝敦化吃飯，再騎Ubike到大巨蛋，結果就被告知不能領取補貼，或者是市政府下車走過去，同樣無法領取補助等。

詹為元認為，這樣的規定不僅不便民，甚至與市府不斷倡導分流的概念背道而馳，因為現況出現一方面政府鼓勵使用大眾運輸，另一方面卻用僵化的規則限制，讓民眾錯失應有的補貼。

他建議，市府若真的是要鼓勵大家搭大眾運輸，應該把距離不到一公里的市政府站也納入補貼範圍，如此也能分散人潮，就近選擇不同站點出入，避免人流壅擠。

體育局表示，參加活動者憑票券至大巨蛋場館內使用捷運票價補貼機，掃描QR Code即可靠卡獲20元補貼。針對議員建議也會轉知遠雄公司進行評估。

大巨蛋 捷運 體育館

延伸閱讀

新北8處捷運周邊機車格將收費 在地人哀怨：免費車位更難停了

官員出國被刪減 藍：不影響運動員出國

跟旅客一樣...北捷站務人員這一件事也不能做 議員：應兼顧生理需求

柯建銘喊民代設罷免站 徐巧芯諷：他是黨主席嗎？

相關新聞

南港大型商場下月開幕 雙北憂心交通壅塞

北市南港區下月將迎來大型商場LaLaport，地方憂心會面臨「塞車地獄」，北市府成立應變小組，目前交維計畫還在審查中，因...

影／「世壯運」倒數99天 參賽者專屬禮包亮相

雙北世壯運將於5月17日登場，已進入倒數99天，報名即將於本月17日截止，今天上午雙北首長一起出席「挑戰世壯運好康在這裡...

看得到吃不到？北巿議員籲：大巨蛋捷運補貼開放前後站點

為了鼓勵前來台北大巨蛋觀賽、看演唱會民眾多搭乘捷運，活動主辦方需要負擔每人20元票價補貼，不過僅限國父紀念館站出站，北市...

北市幼兒園性侵案報告應證質疑 許淑華批蔣萬安行政怠惰

台北市培諾米達幼兒園教保員性侵幼童案遭監察院糾正，台北市議員許淑華說，監院報告完整出爐，應證了她當時的質疑，更批市長蔣萬...

春節期間板殯「冰櫃爆滿」...遺體一度塞車進不去 民政局曝兩原因

寒流來襲，全台死亡案件攀升，新北市立殯儀館（板橋殯儀館）近兩日貼出公告「冰櫃已滿」，要求把大體運到三峽冷藏室，引發熱議。...

北市濱江水資源再生中心3月將動工 7戶未點交17日將拆

北市工務局衛工處興建「濱江水資源再生中心」啟動新建統包工程，今年3月即將開工，1月已拆除基地內全部違章建築，目前仍有7戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。