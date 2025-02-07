看得到吃不到？北巿議員籲：大巨蛋捷運補貼開放前後站點

為了鼓勵前來台北大巨蛋觀賽、看演唱會民眾多搭乘捷運，活動主辦方需要負擔每人20元票價補貼，不過僅限國父紀念館站出站，北市議員詹為元認為，應該納入前後不到一公里的市政府站、忠孝敦化站。體育局表示，會轉知遠雄公司進行評估。

依據「巨蛋體育館租用辦法」的捷運補貼規定，只要活動人數達到3萬人以上，租用方需要負擔捷運票價補貼，金額為20元。台北大巨蛋在去年周杰倫舉辦演唱會時，也有推出補貼，不過，詹為元發現，由於補貼對象限定捷運站點，以至於有些民眾無法適用。

詹為元說，在網路上掀起不少民眾討論和反映，包含在開演之前搭到忠孝敦化吃飯，再騎Ubike到大巨蛋，結果就被告知不能領取補貼，或者是市政府下車走過去，同樣無法領取補助等。

詹為元認為，這樣的規定不僅不便民，甚至與市府不斷倡導分流的概念背道而馳，因為現況出現一方面政府鼓勵使用大眾運輸，另一方面卻用僵化的規則限制，讓民眾錯失應有的補貼。

他建議，市府若真的是要鼓勵大家搭大眾運輸，應該把距離不到一公里的市政府站也納入補貼範圍，如此也能分散人潮，就近選擇不同站點出入，避免人流壅擠。

體育局表示，參加活動者憑票券至大巨蛋場館內使用捷運票價補貼機，掃描QR Code即可靠卡獲20元補貼。針對議員建議也會轉知遠雄公司進行評估。