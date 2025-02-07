北市幼兒園性侵案報告應證質疑 許淑華批蔣萬安行政怠惰

台北市培諾米達幼兒園教保員性侵幼童案遭監察院糾正，台北市議員許淑華說，監院報告完整出爐，應證了她當時的質疑，更批市長蔣萬安行政怠惰，抹黑成政治鬥爭，呼籲市府要正視問題。

許淑華在臉書表示，蔣萬安行政怠惰，放任狼師在台北蔓延，還抹黑他政治鬥爭，如今監察院調查報告完整出爐，證明了前市長柯文哲到蔣萬安市府，多達7項行政違失，不僅引起人神共憤，去年底又爆發平安新村教保中心不當對待案件。

許淑華說，持續追查兩大案，指出諸多疑點，並建議檢討改善方向，當時松信在地立委不但沒有協助受害者，還被踢爆，於毛姓嫌犯已經被收押後，會同園方、家長召開協調會，她至今想不通，嫌犯都已經被抓走了，還有什麼好協調的？

許淑華表示，蔣萬安也神隱拖延，直到受害者家屬拜託勵馨基金會協助發表聲明，才終於給出遲來的道歉，如今監察院針對培諾米達幼兒園狼師案的完整調查報告公布，證明了去年所提出的「北市府至少錯過三次阻止悲劇的機會」、「提出四大精進改善方向」、「要求嚴防借殼上市」等監督，絕非政治鬥爭，每一項都是有憑有據，必須正視的問題。