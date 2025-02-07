春節期間板殯「冰櫃爆滿」...遺體一度塞車進不去 民政局曝兩原因

寒流來襲，全台死亡案件攀升，新北市立殯儀館（板橋殯儀館）近兩日貼出公告「冰櫃已滿」，要求把大體運到三峽冷藏室，引發熱議。新北市民政局指出，受春節不出殯習俗影響，導致冰櫃量能吃緊，已緊急增調冰櫃，目前已恢復正常進館，預料元宵節過後即可緩解。

板橋殯儀館目前冰櫃有881屜，三峽火葬場有冰櫃78屜，過去經常因為春節習俗因素，或是寒流等原因，遺體大塞車，加上去年北市一殯拆除，不少量能湧入，恐導致塞車情形雪上加霜。

板殯近兩日貼出公告「冰櫃已滿」，要求各界把大體移送到三峽火葬場，但不少民眾覺得三峽火葬場路途遙遠，相當不便。

新北市民政局解釋，現市立殯儀館有冰櫃881屜、三峽火葬場有冰櫃78屜，由於寒流影響，及民間殯葬習俗過年期間無法出殯，加上鄰近縣市台北、桃園、基隆也滿載，才會導致冰櫃量能吃緊。

民政局表示，殯葬處在過年前已增調2座臨時冰櫃因應，6日也再增1座備用，合計增加108屜量能，目前冰櫃空屜尚有市立殯儀館81屜、臨時冰櫃38屜，現已能正常進館。相關不足情形，預計元宵節過後可以緩解。

板殯近期正在討論優化，市議員林國春指出，冰櫃不足問題已經很多年，昨天他也到板殯了解目前情況，他認為，殯葬設施每個地區都不想要，既然錯過了遷移最佳時刻，在兼顧周邊居民權益與民眾生死需求下，大家務必要好好坐下來理性討論解決之道。

林國春說，最重要一定要解決地方交通、噪音問題，若能透過綠美化、增加公園綠地，並透過回饋金提高，並提供相關停車空間給周邊民眾等，都可以繼續討論。

市議員黃淑君質疑，以往臨時冰櫃都會設置3到4處，今年卻只先設置2處，她早在去年底就要求市府對於冰櫃不足提早因應準備，讓人合理懷疑市府是想要為板殯擴建找理由。

黃淑君說，近日接到非常多業者陳情，禮廳調度業者都能夠配合，但唯獨冰櫃都掌握在市府手裡，他們也很無奈，既然市府早知道春節習俗，加上這幾天又有新一波寒流，還有相關流行疾病等因素，市府都應該要及早因應。

對於議員質疑，民政局表示，因近日天氣反覆氣溫驟降及民間治喪習俗避免於新年期間出殯，加上鄰近的台北、基隆、桃園等殯儀館亦接近滿載，外縣市亡者送入，致使市立殯儀館冷藏櫃量能吃緊。