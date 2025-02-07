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北市濱江水資源再生中心3月將動工 7戶未點交17日將拆

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
濱江水資源再生中心整地中。圖／北市衛工處提供
濱江水資源再生中心整地中。圖／北市衛工處提供

北市工務局衛工處興建「濱江水資源再生中心」啟動新建統包工程，今年3月即將開工，1月已拆除基地內全部違章建築，目前仍有7戶合法建物之屋主尚未配合點交，衛工處表示，市府依法將在2月14日辦理斷水斷電，2月17日進行拆除作業。

北市府興建濱江水資源再生中心，曾遭地主抗議，並有20名地主組成自救會，指市府未查估房屋價格、同土地徵收價格比7年前低等，認為前市府規畫不當；但衛工處認為，程序皆符合法令，水資源再生中心用地符合公益性及必要性，基地範圍規畫已屬最適化，而取得用地程序和估價皆符合法令，且因徵收範圍不同，價格不同。

衛工處今天指出，濱江水資源再生中心所在地，在民國45年即劃定為污水處理廠用地，於民國111年4月通過環評審查，並於112年10月經中央內政部核准土地徵收計畫，符合興建之必要性與公益性，目前基地內土地已全部完成徵收作業，原有違章建築13處與合法建物29處，經衛工處1年多來的努力溝通協調，已與超過8成的屋主完成地上物點交並進行拆除，但目前仍尚有7戶合法建物的屋主尚未配合點交。

針對2月17日是最後期限，衛工處表示，為利推動市政重大建設，實為必要作為，已將徵收補償款提存專戶，住戶可自行前去領取，後續地上物拆除作業。

衛工處也指出，為落實2030台北市污水完全自主處理的市政建設目標，提升台北市污水處理量能，分散操作風險、優化處理水質、推動水循環再利用，符合聯合國永續發展指標SDGs，興建「濱江水資源再生中心」是不可或缺的民生基礎建設。

濱江水資源再生中心統包工程113年4月發包，並預計今年3月開工，濱江水資中心採半地下化設計，地下為污水處理設施，採用先進三級處理流程，放流水質遠優於國家環保標準，除可補助河川基流量，更可部分回收再利用，對環境永續發展貢獻心力，地上則規畫為上部公園，以「漣漪」與「綠意」為設計理念，開闢成賞機景觀休憩公園，塑造台北市未來航空門戶意象，將成為本市嶄新地標。

濱江水資源再生中心，地上規畫為公園，以「漣漪」與「綠意」為設計理念，開闢成賞機景觀休憩公園。圖／衛工處提供
濱江水資源再生中心，地上規畫為公園，以「漣漪」與「綠意」為設計理念，開闢成賞機景觀休憩公園。圖／衛工處提供

北市府 水資源 污水

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