新北擬加嚴大漢溪放流水標準

新北市規畫2030年讓淡水河全流域脫離「嚴重汙染」目標，目前全流域汙染河段集中在大漢溪流域，沿途有逾500家工廠。環保局擬加嚴大漢溪放流水標準，新設工廠業者從標準發布日起適用，既有業者則緩衝2年。業者聞訊多擔心來不及因應而受罰。

淡水河是台灣第三大河川，全長158.7公里，據新北環保局監測，流域水質近10年以2015年汙染最嚴重，全流域汙染指數（RPI）2.74，嚴重汙染河段長度7.6%。

市長侯友宜上任後，要求市府跨局處強化改善流域水質，創立「新北市河川流域治理平台」輔導、管理，加強普查與稽查流域內工廠，未登記工廠輔導轉型或遷廠，市場攤販裝設油脂截留器及細濾網，也推動畜牧業廢水資源化再利用，並提升家戶汙水納管率。

經整治，嚴重汙染河段長度從7.6％降至去年底0.5％，但主要汙染河段集中於大漢溪流域，汙染負荷仍重。

環保局表示，中央規定各事業或汙水下水道系統的氨氮放流水標準為10到120mg/L（每公升毫克），目前大漢溪流域管制的排放標準多為60到120mg/L，雖符合規定卻是最低值6倍，環保局擬加嚴放流水標準，氨氮限值降至30mg/L以下，正公告徵求意見，3月6日後將循法制程序送行政院核定。

環保局水質保護科長邱庭緯說，鶯歌到板橋的大漢溪流域汙染嚴重程度偏高，未來會輔導流域內509家管制工廠更新設備，以符合新標準。屆時依超標的情況開罰，超標2倍可開罰72萬，超標3倍則可罰到84萬元。

環保局先前研商草案時曾邀業者開說明會，業者聞訊大多跳腳。有業者表示，政策美意可以理解，但實施的時間太趕，且改善設備所費不貲，廠內也未必有合適空間，盼能多給時間改善，多提供優惠或資源補助。