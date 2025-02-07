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捷運中山站出口改造 北捷：5月完工

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
台北捷運中山站一號出口封閉兩年，地方怨通行不便。記者邱書昱／攝影
台北捷運中山站一號出口封閉兩年，地方怨通行不便。記者邱書昱／攝影

台北捷運中山站1號出口封閉兩年施工，預計要改為雙向電扶梯及出入口美化工程，地方批封閉太久，且影響用路人安全，議員也批封閉時間多了1.5倍，北捷表示，預計今年5月底前完工，並恢復出1號出入口通行。

中山站遍佈特色小店、市集、各大百貨公司，每到假日總吸引不少人潮，但1號出口工程整整兩年，造成用路人不便。

在地民安里長王俊堯說，施工限縮人行道，影響到人潮安全，工期久的原因是公共藝術設計變更和台電端的配電基座等，剛開始動工時也有和文化局討論，但是居民希望能呈現兒時記憶，因此和原先的創作者有不同意見，經過多次討論才達成共識，期盼盡早完工，同時也在1號2號出口加大行穿線。

議員顏若芳表示，捷運中山站1號出口因相關工程已封閉許久，經了解照原本的施工期程來看，其實在去年9月就要重新開放，如今卻延到今年5月才能開放，封閉時間多了1.5倍，已造成周邊民眾頗有微詞，讓政府美意大打折扣。

北捷表示，施工項目包含單向電扶梯改為雙向電扶梯，對年長者出入車站更方便，從民國112年2月20日封閉出口，因需先於1號出口內捷運軌道區上方拆除樓板、敲除樓梯及安裝新設電扶梯等，施工難度較高，但已完成，出口改造工程還在進行中。

台北捷運 議員

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