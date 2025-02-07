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瓷磚雨高風險區…新北87萬戶逾30年屋 立面修繕有補助

聯合報／ 記者李定宇／新北報導

新北屋齡逾30年住宅約87萬戶，占全市約50%，近5年立面修繕有293棟，屋齡15年以上合法建物即可申請，每案最高補助1500萬，中和區「益興公寓大廈」花費1100萬做立面修繕，市府補助485萬，住戶按面積分擔30萬至43萬，主委吳國榮坦言，過程最難在住戶意見整合。

板橋、新店、中和、永和等地發展得早，老屋密度高，是發生瓷磚雨等事件高風險區。益興公寓大廈屋齡38年，樓高6層樓、有18戶。吳國榮說，近年社區外牆瓷磚剝落嚴重，幸運沒砸傷人，卻常嚇出一身冷汗，透過說明會得知市府有立面修繕資源，他花3年時間逐一溝通、說服，終於完成意見整合。

吳直言，過程中，有住戶對要花30、40萬有猶豫，低樓層住戶意願偏低，他告訴住戶，立面修繕不只保護往來的用路人，也是保護自家人，立面改善不僅變安全，門面更好，對房價也有利。

新北市都更處長林炳勲表示，老舊不等於危險，屋齡是參考指標，關鍵在建物結構維護及檢修，重建不是唯一解方，近年將整建維護納入多元都更範疇，透過立面修繕、耐震補強、弱層補強、增設電梯等，比等待改建更快達陣。

政大地政系教授孫振義說，立面修繕除風險下降，房屋價值提升是誘因，有些社區會一併處理屋頂防水、騎樓順平等問題，是房屋延年益壽好方法。孫建議各縣市政府應推動30年以上大樓外牆申報，引導管理人落實檢查，有危險之虞者要求強制加保，意外險保費隨風險增減，能驅動民眾儘早修繕。

新北市建築師公會理事長汪俊男說，建物如同人一樣需要定期保養與修護，台灣對房屋門面清理、維護風氣較低，想要翻轉這個困境，要靠社會集體意識，及政府政策工具來協助。

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