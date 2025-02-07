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有意2026新北市長選舉 洪孟楷、劉和然同台互動熱絡

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北市淡水區行動治理座談會上，副市長劉和然（右）、立委洪孟楷（左）頻交頭接耳討論，互動熱絡。記者江婉儀／攝影
新北市淡水區行動治理座談會上，副市長劉和然（右）、立委洪孟楷（左）頻交頭接耳討論，互動熱絡。記者江婉儀／攝影

藍營2026新北市長熱門人選立委洪孟楷、副市長劉和然昨在區域治理場合同台，交頭接耳互動熱絡。兩人都說，大家各司其職為新北打拚，相輔相成。民眾黨新北市黨部主委陳世軒透露，立委黃國昌有代理黨主席身分，須全台跑透透，私下一直有在新北走動，持續深耕備戰。

侯友宜對2026藍營由誰來戰沒有鬆口，受訪時強調「尊重市民選擇」。近期侯下鄉時，洪孟楷跟得更緊，市府29區的行動治理，除了邀立委出席，副市長劉和然也應該場場會到。

昨天淡水區行動治理座談會上，劉和然、洪孟楷位子排在一起，區長做專案報告時，劉、洪頻交頭接耳討論，互動熱絡。

洪說，他與劉和然在很多場合都會碰面，現在所做的事情都是為新北打拚，為了新北好，相輔相成。劉和然表示，他與洪孟楷常在活動碰面，彼此間本來就該一起合作。

民眾黨黃國昌也有意問鼎下屆新北市長，近期多了代理黨主席身分後，必須關照全台，陳世軒說，新北市黨部正準備上半年度活動，有黃國昌來參與，黃持續經營新北也蓄積能量。

劉和然 洪孟楷

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