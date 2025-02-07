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南港大型商場下月開幕 雙北憂心交通壅塞

聯合報／ 記者林麗玉葉德正／連線報導
南港LaLaport將於下月開幕，地方憂心塞車。本報資料照片
南港LaLaport將於下月開幕，地方憂心塞車。本報資料照片

北市南港區下月將迎來大型商場LaLaport，地方憂心會面臨「塞車地獄」，北市府成立應變小組，目前交維計畫還在審查中，因臨近新北汐止區，新北交通局也密切監控。

北市議員陳宥丞說，LaLaport恐造成南港區、內湖區東湖里平日尖峰下班壅塞，也可能影響汐止區及附近高速公路回堵，因東湖交流道上下班已非常壅塞，更是連結汐止區重要出入口，若無配套，恐重演內科塞車地獄噩夢。

北市交通局表示，目前業者的交通維持計畫擬採分階段開幕營運，3月13日先試營運商場、美食街約占6成5營業區，3月20日開幕，商場影城則估計4月中開幕，避免一開始就都營運衝擊交通。

交通局表示，目前南湖大橋、南港路口、經貿二路口等都可能是交通瓶頸，要求業者在重要路口加派義交交通疏導；也會與南港警分局成立應變小組，車禍立即排除，並因應人潮，機動調整號誌秒數。

交通局說，LaLaport有2千多個汽車停車格，也與周邊漢來飯店合作釋出停車格，附近也有捷運停車場，若停車場滿場，業者也承諾不會讓停等停車場車輛占用車道。高速公路回堵部分，也會與高公局討論延長開放路肩時段。

新北交通局指出，先前新店區裕隆城開幕，要求業者在基地內建立監控中心，即時監測周邊交通，實施停車場滿場機制，滿場時封閉停車場入口，派員驅趕排隊車輛，同時規畫接駁車，路線由捷運大坪林站往返至商場，提供搭接駁車抽獎，增加搭乘意願。

停車場 北市府 新北

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