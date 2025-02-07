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規畫淡水發展 新北擬設國際學校

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
淡水近年推動多項重大建設，不斷引入人口進駐。新北市長侯友宜表示，新社區不斷有就學需求，宣布淡水國中將在文中九用地興建新校區。記者江婉儀／攝影
淡水近年推動多項重大建設，不斷引入人口進駐。新北市長侯友宜表示，新社區不斷有就學需求，宣布淡水國中將在文中九用地興建新校區。記者江婉儀／攝影

新北市長侯友宜昨到淡水主持行動治理，當地人口去年破20萬，外籍人士也多，侯說，考量新社區就學需求高，淡水國中將在文中九用地興建新校區，國際學校也勢在必行。

聯外交通是淡水的痛，侯對中央喊話，盼淡海新市鎮二期、淡海輕軌核定後趕快開工，淡江大橋今年底通車，淡北道路2029年通車，對淡北道路施工造成塞車向地方致歉，允諾會改善，讓工程如期如質完工。

侯說，淡水、林口都是人口增長區，交通建設必須到位，基礎建設要加倍。不只要做到路平燈亮水溝通，新版財劃法上路後，會視財政盡量滿足地方需求。

淡水人口增加帶動就學需求，侯友宜指出，老社區學生減少，新社區有就學需求，市府開多次會議，決定淡水國中要新增校舍，選在文中九用地，舊校區離古蹟博物館近，未來如何運用會與地方好好溝通，新校舍拚2032年完工招生。

教育局表示，淡水區學生數約3200人，學齡人口增加，考量淡海新市鎮的就學需求，新校區選址位於重劃區，腹地開闊，鄰近淡海輕軌，交通機能好。原校區將彙整當地居民意見綜合規畫，保留活化教育學習場域，以符合在地民眾學習需求，淡水學區將總體調整畫分。

市議員陳偉杰說，淡水國中周邊有正德國中、淡水國小、真理大學等，遇上下課時段常塞車，遷校區可解決交通問題，校舍設備都換新，給人煥然一新的感覺，規畫上要有遠見，淡江大橋通車後將帶動更多人口進駐。

交通部分，陳偉杰說，淡北道路交維計畫跟不上人口變化，應重新審視，因應淡江大橋通車後，公車路線該怎麼走也要一併規畫，提升大眾運輸利用率。

市議員鄭宇恩表示，新設校是2032年完工招生，等於目前就讀國小的孩子無法就讀，恐怕緩不濟急，應加速推進；原有淡水國中周邊學生就近就學權益不能被忽視，要妥善照顧到每位學生。

淡水 淡海輕軌

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