快訊

全台凍番薯！寒流來襲「溫度急下降」最冷時刻曝 最低溫下探5度

學不乖？竹縣遠東紡織廠爆黑歷史10年6死 勞檢遭罰43次累計罰鍰881萬

Zenfone 12 Ultra支援eSIM變旅拍神器！AI功能滿滿台味一次看 LINE也能用AI通話即時口譯

淡水區人口升逾20萬 市府擬增設國中新校區

中央社／ 新北6日電

新北市淡水區人口升逾20萬，新北市政府指出，規劃於淡海新市鎮增設國中新校區，爭取於民國121年完工招生。教育局表示，並非淡水國中全部遷校到新市鎮，會充分討論學區劃分。

新北市政府行動治理第二站今天於淡水區舉行，新北市長侯友宜率市府團隊與42名里長座談。

侯友宜在會中表示，淡水區人口不斷增長，連續18個月蟬聯新北各區人口成長增加最多的區域，去年底突破20萬人口大關。隨新市鎮開發，淡江大橋、淡北道路與淡海輕軌二期建設發展，即將迎接新面貌。

他指出，市府規劃將於新市鎮文中九用地增設淡水國中新校區，爭取於民國121年完工、招生，屆時學區將重新劃分，學生通學路線更順暢。

國民黨新北市議員陳偉杰長期爭取淡海新市鎮新設國中，或淡水國中遷校到當地。新北市教育局去年4月表示，目前當地教育資源足夠，會妥適分配教育資源均衡，淡水國中並沒有要遷校。

對於侯友宜今天宣布將在新市鎮增設校區，新北市教育局長張明文接受中央社記者電訪時指出，「沒有政策急轉彎，也不是淡水國中遷校的概念」。

張明文表示，因應人口成長與就學需求，先將增設校區定案，讓規劃、編列預算、興建校舍等有充裕的時間準備與爭取。

至於將來學區如何規劃，張明文指出，「還有6、7年的時間，這並不急」，舊校區是否作為淡水國中分部，會充分蒐集地方民意並與校友會溝通，並兼顧就學需求與便利性。

淡水國中校長王潔雯接受中央社記者電訪時表示，新校區若提供國中部的學生就學需求，目前校區空間可作為幼兒園及補校校舍。將來廣納各方意見，配合市府政策或地方發展需求，作為文教、社福多功能複合使用，以發揮空間硬體最大效益。

王潔雯指出，淡水國中現址距離市區較近，若淡海新市鎮有新校區後，為符合在地就學的便利性，將與相關單位協商交通動線與公車行經路線，作為學區重新劃分重要參考；除保障淡水地區孩子的就學權益，也讓學生上學交通更便利。

教育局 淡水

延伸閱讀

可望不用再爬坡上學 民代：八里國中將遷校

新北2026可能人選 洪孟楷、劉和然行動治理同台尬場

淡水人口成長...外籍人士增多 侯友宜：留設國際學校用地

市長侯友宜：新北市調整公車運價 優先讓員工加薪

相關新聞

政院前天急申請手語服務 北市府證實：政府該做的

行政院新傳處預算遭刪，年前舉辦記者會無法提供手語翻譯服務，引發爭議。不過今天院會後記者會現場出現兩位手語老師，院方表示已...

南港LaLaport下月開幕 地方憂：塞車地獄要來了

北市南港大型購物商場LaLaport下月開幕交通大考驗，地方憂心恐成塞車地獄。北市府成立應變小組，目前交維計畫還在審查中...

新北2026可能人選 洪孟楷、劉和然行動治理同台尬場

新北市長侯友宜任期剩不到2年，藍營將推誰為2026市長人選也成關注焦點，侯友宜今天出席淡水行動治理，副市長劉和然、立委洪...

議員爆民眾預約疫苗沒得打聯醫謊稱中央收回？ 聯醫駁斥

藝人大S遊日流感猝逝，全台民眾搶打公費疫苗。北市民眾控訴，年前透過聯醫幫長輩預約到宅施打，但施打當天卻接到來電稱疫苗被疾...

地方轟捷運中山站1號出口施工封閉兩年 北捷： 5月完工

施工近2年的北捷中山捷運站1號出口，引發地方及用路人批評不便。北捷說明，工程將電扶梯移除改為雙向外，也包含出入口美化工程...

新北平溪金蛇天燈搶先亮相 20呎主燈模樣超可愛

「2025新北市平溪天燈節」首場將於2月8日(六)平溪國中登場，時逢農曆蛇年元宵與西洋情人節，今年平溪天燈節特別設計了20呎的金蛇主燈與12呎的雙心蛇年主燈，為眾人獻上蛇年祝福。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。