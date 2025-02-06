因應台北國際動漫節人潮 北捷加密班距管制月台動線

台北捷運表示，因應在南港展覽館的2025台北國際動漫展，上午尖峰時段，往南港展覽館方向的列車最密班距可達2分鐘；忠孝新生站人潮眾多時將管制、拉長動線。

台北捷運公司今天以新聞稿表示，2025台北國際動漫展，即日起至10日在南港展覽館盛大展開，預計吸引大量動漫愛好者前往，北捷擬定疏運措施，適時加密班距。

北捷指出，將適時調整運輸能量，並加強轉乘車站人潮管制，在上午尖峰時段，往南港展覽館方向的列車最密班距可達2分鐘。

北捷並指出，當藍線忠孝新生站月台人潮過多時，會依狀況引導橘線轉乘藍線旅客先前往大廳層，再由大廳至藍線車站月台，將動線拉長，避免藍線忠孝新生站月台過度擁擠。

北捷表示，上午尖峰時段適逢上班人潮與參加動漫展的旅客，捷運車站與列車內人潮較多，請旅客配合現場站務人員引導，留意車站廣播，耐心等候，確保動線順暢。