新北平溪金蛇天燈搶先亮相 20呎主燈模樣超可愛

「2025新北市平溪天燈節」首場將於2月8日(六)平溪國中登場，時逢農曆蛇年元宵與西洋情人節，今年平溪天燈節特別設計了20呎的金蛇主燈與12呎的雙心蛇年主燈，為眾人獻上蛇年祝福。

平溪國中活動中心搶先曝光兩場次主燈，為活動揭開序幕，也讓眾人一睹為快。平溪場主燈為有著「金蛇呈祥」寓意的20呎金蛇天燈，可愛俏皮的金蛇巨燈承載著滿滿的蛇年新春祝福。

天燈大師胡民樹一手打造天燈節的主燈，每年他都絞盡腦汁做各種生肖造型，他坦言真的不容易，光是設計到完成就要半個多月的時間，這幾天也一直在進行測試，希望當天都可以順利升空。

胡民樹也表示，天燈不只是商品，更是傳統文化的產物，在他心裡天燈就像是藝術品，可以有不同的變化，但現在遊客來幾乎都是施放天燈就離開，沒有去了解這其中的涵義，希望有關單位對於天燈的推廣可以更加用心，讓天燈文化可以永續傳承。