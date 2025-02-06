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新北蛇年小提燈超多種玩法 雙溪公所明開放索取
新北蛇年小提燈亮相，除了造型可愛還具多種玩法，牽拉式、提拿式、置物式、骰子許願式、擺飾，讓大人小孩都愛不釋手，雙溪區公所也將於2/7（五）下午兩點，2/8（六）上午九點，在區公所一樓進行發放，數量有限，送完為止。
今年新北蛇年提燈想法來自世界童話阿拉丁故事裡能實現願望的魔法神燈，精心設計可愛童趣的「蛇燈精靈」小提燈，有著精密計算的八面波浪形狀滾輪，印製著各種願望，透過骰動滾輪，能夠幫助大小朋友實現願望。
今年特別結合新北重大運動賽事-2025雙北世界壯年運動會，運用各種運動項目圖形，再以吉祥物壯寶的粉紅色及藍色作底色，成為獨具創意蛇身及蛇形之提燈設計，呈現新北是一個活力充沛、豐富多元且堅韌強壯的幸福城市。
雙溪區區長林銚傑說，有別於傳統的提拿式小提燈，每年新北小提燈都有不同的創意發想，提燈滾輪還可以取出當作骰子，骰出願望、骰出歡樂，讓大朋友小朋友可以透過手作摺紙提燈及遊戲互動，讓元宵活動充滿歡笑且豐富有趣。
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