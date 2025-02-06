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新北市長行動治理 重視淡水發展與里長座談

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市長侯友宜率市府團隊與淡水區42位里長進行座談，市府團隊表示將秉持積極態度傾聽里長與基層聲音，解決所有大小問題。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市長侯友宜率市府團隊與淡水區42位里長進行座談，市府團隊表示將秉持積極態度傾聽里長與基層聲音，解決所有大小問題。 圖／紅樹林有線電視提供

年後開工，114年度行動治理第二站今(6)日於淡水舉行，新北市長侯友宜率市府團隊與42位里長座談。淡水近年人口增長，連續18個月蟬聯新北市各區人口成長增加最多的區域，更在去(113)年底突破20萬人口大關，因此淡水區的交通、教育、公共基礎建設問題，都是市府團隊加緊腳步努力的目標。

侯友宜提及，淡水人口不斷增長，隨著新市鎮開發，淡江大橋、淡北道路與淡海輕軌二期等大型交通建設發展，即將迎接一個新面貌的淡水。而在財劃法修法通過後，市府也會在基礎建設加倍努力，包括馬路鋪設、側溝整治等，在重大建設則加速完成，包括淡海新市鎮二期、淡海輕軌二期、淡北道路等都是努力的目標。

會中由淡水區長陳炳仲，首先針對目前地方建設及未完成提案進度做報告，除交通面向外，市府團隊也積極協助新設市場與圖書館等多目標用途之建設，同時也積極邀請業者於淡海新市鎮地區拓展營業據點，目前已有超市業者規劃於後洲路設置據點，以活絡在地經濟發展。

座談會上，里長們也提出主要幹道路面修繕、拓寬道路，及增設科技執法以確保交通安全等提案。同時針對各項基礎建設提出許多建議，包括完全中學的規劃、市場及圖書館之設立，污水下水道建設等新案，市府相關局處也都給予具體回應。

民政局表示，淡水區自108年開始辦理行動治理座談會以來，各里長提案反映共計198件，至今已解除列管181件，執行達成率91%，市府團隊將繼續秉持積極態度，傾聽里長、基層的意見，解決市民的所有大小問題。

團隊 淡水

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