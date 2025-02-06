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流感疫情升溫 新北汐止議員開學前送學校上萬瓶乾洗手

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員白珮茹贈送乾洗手給秀峰高中與汐止國中師生，希望人手一瓶的乾洗手能讓孩子們隨時保持雙手整潔，讓大家盡量避免傳染流感。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員白珮茹贈送乾洗手給秀峰高中與汐止國中師生，希望人手一瓶的乾洗手能讓孩子們隨時保持雙手整潔，讓大家盡量避免傳染流感。 圖／觀天下有線電視提供

流感疫情持續升溫，再加上下個星期學校就要開學了，恐怕會進入流感高峰期，所以，今(6)日新北市議員白珮茹趕在開學前將乾洗手送給秀峰高中、汐止國中等學校，總計送出上萬瓶給老師學生，希望保持雙手乾淨整潔，加強防疫工作，避免相互傳染。

新北市議員白珮茹表示，今天主要來學校贈送乾洗手，因為，最近疫情越來越嚴重，接著下星期學校就要開了，服務處準備了乾洗手給秀峰高中還有汐止國中，希望開學在即，孩子們隨時能夠保持雙手的整潔，避免疫情相互傳染，而學校方面，在開學期也都會做好防疫準備，希望每位孩子來上學，都能夠平平安安、身體健康。

秀峰高中校長蔡春來指出，感謝白珮茹議員特地幫每位師生準備一瓶乾洗手，疫情升溫，有這瓶乾洗手對於學校防疫措施有很大的幫助，當然，開學在即，學校已經做好準備，包含學校廁所已經請專人清掃以及消毒，相關的防疫措施、準備物品，包含了次氯酸納、漂白水，甚至在每一個洗手台都有準備了洗手乳，讓孩子們回到學校是一個安全又衛生的學習環境。

汐止國中校長王敏秀說，很感謝白議員致贈師生每人一瓶乾洗手，開學之前學校都會加強防疫措施，讓孩子能平平安安，也謝謝有了乾洗手，讓學校環境衛生、自己的衛生都能夠做到補強。

疫情 議員

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