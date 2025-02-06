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新北野柳神明淨港文化祭 好玩好逛還有發財金

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
「野柳神明淨港文化祭」與野柳地質公園合作首度推出女王駕到祈福套票還送平安順利發大財的限量造型發財金。 圖／紅樹林有線電視提供
「野柳神明淨港文化祭」與野柳地質公園合作首度推出女王駕到祈福套票還送平安順利發大財的限量造型發財金。 圖／紅樹林有線電視提供

元宵節腳步近了，新北市宗教文化節「野柳神明淨港文化祭」也將登場，今年萬里區公所首次與野柳地質公園合作推出女王駕到祈福限量套票，好玩好逛還有祈求整年平安順利發大財的限量發財金，隨著活動接近，區長也不藏私分享活動的多重好康。

萬里區長黃雱勉指出，延續百年神明淨港文化，也開放讓民眾有成能為淨港勇士的機會另外為了迎接「蛇」年的到來，也邀請參與民眾發想「蛇年風」主題造型，活動當天將現場選出造型裝扮前10名可獲得仟元海產禮盒，除此之外，為活動暖身，現在還有線上留言分享抽好禮，讓民眾提前感受神明淨港文化祭魅力。

只要留言分享就有機會抽中海鮮禮盒與限量保安宮開運錢母，萬里區長也邀請大家到萬里走春，元宵節也可以安排一趟萬里祈福之旅，到野柳地質公園感受大自然的鬼斧神工，欣賞遠近馳名的女王頭風采，還可以將錢母帶到保安宮過火祈福開運。

元宵節 神明 萬里

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