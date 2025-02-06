冷空氣來襲防磁磚剝落 北市建管處建議民眾走騎樓

氣象署預估7日強烈大陸冷氣團或寒流南下，台北市政府指出，市區低溫下探10度，屆時建物外牆磁磚可能因熱脹冷縮發生剝落意外，民眾應盡量選擇騎樓行走。

中央氣象署預估下一波冷空氣7日南下，先濕冷再乾冷，週末台南以北、東北部低溫約攝氏7至10度。

台北市政府今天透過訊息表示，7日起受寒流影響，溫度一路下滑，預估自7日至10日為寒流影響最顯著時段，台北市區低溫下探10度、局部地區甚至可能出現10度以下低溫。

台北市建築管理工程處透過新聞資料指出，因市區預估低溫下探10度，大樓等建物的外牆磁磚可能因熱脹冷縮，產生鼓脹現象甚至出現剝落意外，民眾在戶外儘可能選擇具遮蔽的空間如騎樓，以維護自身安全。

北市建管處表示，建物所有權人及公寓大廈管理委員會平時就應重視建物外牆飾面及增設附掛物安全，確實做好外牆自主檢查，如發現破損、鬆動等，應架設警示標誌或防護措施，並儘速僱工修復，避免因磁磚剝落或掉落傷及無辜，造成憾事。

此外，建物所有權人及大樓管委會如未維護建物構造安全，將可依違反建築法，處建物所有權人或管委會新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，或5000元以上、1萬元以下怠金，並得連續處罰至改善止，若因外牆剝落導致有人傷亡，後續恐將面對民事及刑事賠償責任。

建管處處長虞積學透過新聞資料說，為鼓勵民眾維護老舊建物外牆安全檢測及完成修繕，民眾可申請補助修繕建物外牆費用，補助對象為屋齡10年以上、以棟為單位，最高限額為20萬元，採實支實付，詳請可至建管處官方網站查詢。