斷崖式降溫 新北勞檢處：雇主要防止勞工低溫傷害

寒流來襲，中央氣象署預測新北市7日至9日局部地區將出現10度以下、甚至3至5度低溫，新北勞動檢查處表示，雇主應做好「工作管理、健康管理、教育訓練」3措施，防止低溫造成勞工身體傷害，未做好相關防護可依「職業安全衛生法」最高可處30萬元罰鍰。

勞檢處表示，「工作管理」意謂作業前應確認勞工穿著適當防寒衣物，並於作業中安排適當休息時間、提供熱飲及保暖設備等。

勞檢處說，勞工在低溫環境會提高腦心血管慢性疾病發生率，事業單位應執行「健康管理」減少暴露戶外的時間，降低危害風險，可在休息場所中設置血壓計，並隨時注意勞工身體狀況，尤其需留意中高齡或患有心血管疾病勞工的健康情形，必要時尋求醫師協助。

此外更應實施「教育訓練」，使勞工瞭解低氣溫危害並遵守相關健康管理規定。

勞檢處指出，對山區、沿海或水上等特殊工作環境，以及從事營造作業、廣告招牌吊掛、農漁業等的戶外工作者，雇主需注意低氣溫所造成的作業風險，並重視勞工健康保護工作；使用機車、自行車等交通工具從事外送作業，則應穿著保暖或使用暖暖包等禦寒措施，確保勞工朋友在作業時都能健康平安。

勞檢處表示，勞工朋友在寒流過境期間，應隨時注意自身健康狀況，如有發現不適症狀，應該要立即休息，切莫勉強工作。此外，雇主應確實規畫並採取必要的預防措施，若發現勞工身體有不適情形，應立即就醫治療，若未做好相關防護措施導致勞工發生職業災害，依職業安全衛生法可處最高30萬元罰鍰。