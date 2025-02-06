快訊

柯建銘自曝收「殺全家」恐嚇信 被勸1句隔空嗆張啟楷「別講幹話」

流感疫苗搶翻！高端宣布釋出300劑庫存 自費接種捐千元做公益

等著被開除？川普政府瘦身計畫遭轟「騙局」 公務員恐拿嘸補償金

斷崖式降溫 新北勞檢處：雇主要防止勞工低溫傷害

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
雇主應防止低溫造成勞工身體傷害。圖／新北市勞工局提供
雇主應防止低溫造成勞工身體傷害。圖／新北市勞工局提供

寒流來襲，中央氣象署預測新北市7日至9日局部地區將出現10度以下、甚至3至5度低溫，新北勞動檢查處表示，雇主應做好「工作管理、健康管理、教育訓練」3措施，防止低溫造成勞工身體傷害，未做好相關防護可依「職業安全衛生法」最高可處30萬元罰鍰。

勞檢處表示，「工作管理」意謂作業前應確認勞工穿著適當防寒衣物，並於作業中安排適當休息時間、提供熱飲及保暖設備等。

勞檢處說，勞工在低溫環境會提高腦心血管慢性疾病發生率，事業單位應執行「健康管理」減少暴露戶外的時間，降低危害風險，可在休息場所中設置血壓計，並隨時注意勞工身體狀況，尤其需留意中高齡或患有心血管疾病勞工的健康情形，必要時尋求醫師協助。

此外更應實施「教育訓練」，使勞工瞭解低氣溫危害並遵守相關健康管理規定。

勞檢處指出，對山區、沿海或水上等特殊工作環境，以及從事營造作業、廣告招牌吊掛、農漁業等的戶外工作者，雇主需注意低氣溫所造成的作業風險，並重視勞工健康保護工作；使用機車、自行車等交通工具從事外送作業，則應穿著保暖或使用暖暖包等禦寒措施，確保勞工朋友在作業時都能健康平安。

勞檢處表示，勞工朋友在寒流過境期間，應隨時注意自身健康狀況，如有發現不適症狀，應該要立即休息，切莫勉強工作。此外，雇主應確實規畫並採取必要的預防措施，若發現勞工身體有不適情形，應立即就醫治療，若未做好相關防護措施導致勞工發生職業災害，依職業安全衛生法可處最高30萬元罰鍰。

勞檢 職業安全

延伸閱讀

高雄工安意外！1建築工人走鋼梁絆倒墜地 顱內出血送醫

寒流來襲玉山銀白世界 海拔不到3千公尺的鹿林天文台也飄雪

明天寒流赴日本玩注意風雪亂行程 粉專曝4地恐天候惡劣

明天寒流赴日本玩注意風雪亂行程 粉專曝4地恐天候惡劣

相關新聞

政院前天急申請手語服務 北市府證實：政府該做的

行政院新傳處預算遭刪，年前舉辦記者會無法提供手語翻譯服務，引發爭議。不過今天院會後記者會現場出現兩位手語老師，院方表示已...

南港LaLaport下月開幕 地方憂：塞車地獄要來了

北市南港大型購物商場LaLaport下月開幕交通大考驗，地方憂心恐成塞車地獄。北市府成立應變小組，目前交維計畫還在審查中...

新北2026可能人選 洪孟楷、劉和然行動治理同台尬場

新北市長侯友宜任期剩不到2年，藍營將推誰為2026市長人選也成關注焦點，侯友宜今天出席淡水行動治理，副市長劉和然、立委洪...

議員爆民眾預約疫苗沒得打聯醫謊稱中央收回？ 聯醫駁斥

藝人大S遊日流感猝逝，全台民眾搶打公費疫苗。北市民眾控訴，年前透過聯醫幫長輩預約到宅施打，但施打當天卻接到來電稱疫苗被疾...

地方轟捷運中山站1號出口施工封閉兩年 北捷： 5月完工

施工近2年的北捷中山捷運站1號出口，引發地方及用路人批評不便。北捷說明，工程將電扶梯移除改為雙向外，也包含出入口美化工程...

斷崖式降溫 新北勞檢處：雇主要防止勞工低溫傷害

寒流來襲，中央氣象署預測新北市7日至9日局部地區將出現10度以下、甚至3至5度低溫，新北勞動檢查處表示，雇主應做好「工作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。