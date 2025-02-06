快訊

柯建銘舌戰黃國昌！朝野險爆口角 韓國瑜急喊2次「孫悟空」祭這招化解

緬甸詐騙營春晚影片瘋傳 性感女跳辣舞表演「APT」全場high爆

災難性國安！CIA非機密電郵曝光「試用期員工清單」 恐遭鎖定目標

環保慶元宵 新北環保局推「回收天燈」換好禮

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

一年一度元宵節即將到來，新北燈會及平溪天燈節已成為全臺元宵節盛事，新北市環保局將在2月8日、15日連續兩個周六推出「資收知識燈謎站」及「資收趣味小學堂」兩場活動，只要攜帶天燈廢紙或廢電池等指定資源回收物至活動現場，即可兌換14公升專用垃圾袋或環保衛生紙，現場更有趣味小遊戲即可獲得精美好禮，數量有限，換完為止，歡迎一同「環保慶元宵」。

環保局說明，每年元宵節前夕，家家戶戶透過點燈祈福保佑全家平安，但祈福後的天燈紙易變成廢棄物影響環境髒亂。為降低天燈紙造成的環境問題，環保局在8日18時至21時30分於平溪國中舉辦「資收知識燈謎站」，只要攜帶3個或5個廢天燈紙，即可兌換14公升專用垃圾袋或環保衛生紙，每人最多兌換5份；現場更有闖關小遊戲加碼送好禮，只要完成指令，即可獲得精美好禮，歡迎民眾共同祈福響應環保。

環保局指出，乾電池含有鉛、鎘等有害重金屬，若未妥善處理，將對環境造成嚴重污染。為鼓勵民眾將元宵節提燈內使用完的電池，或是家中廢棄的乾電池、行動電源妥善回收，新北市環保局於2025新北燈會「靈蛇獻瑞一起PLAY」現場，特別推出「資收趣味小學堂」活動，民眾只要在2月15日18時至22時，攜帶10個廢乾電池或1個行動電源至環保局活動攤位，就能兌換環保衛生紙，每人最多兌換5份，現場更加碼趣味闖關遊戲，歡迎民眾拿電池一同加入環保行列。

環保局提醒，除了提燈內的電池要回收外，平時家中使用過後的廢乾電池、行動電源也要妥善處理，並分開單獨交付清潔隊資源回收車回收處理，也可利用黃金資收站或超商回收兌換點數或折抵消費。

聚傳媒

元宵節 環保局

延伸閱讀

線西塑膠工廠大火殘煙遇擴散差 中部空品拉警報

新北小提燈加碼送 本周末大都會公園發放2000份

新北2026可能人選 洪孟楷、劉和然行動治理同台尬場

新北新聞局推新節目「新北萬事屋」專解網友疑難雜症

相關新聞

政院前天急申請手語服務 北市府證實：政府該做的

行政院新傳處預算遭刪，年前舉辦記者會無法提供手語翻譯服務，引發爭議。不過今天院會後記者會現場出現兩位手語老師，院方表示已...

南港LaLaport下月開幕 地方憂：塞車地獄要來了

北市南港大型購物商場LaLaport下月開幕交通大考驗，地方憂心恐成塞車地獄。北市府成立應變小組，目前交維計畫還在審查中...

新北2026可能人選 洪孟楷、劉和然行動治理同台尬場

新北市長侯友宜任期剩不到2年，藍營將推誰為2026市長人選也成關注焦點，侯友宜今天出席淡水行動治理，副市長劉和然、立委洪...

議員爆民眾預約疫苗沒得打聯醫謊稱中央收回？ 聯醫駁斥

藝人大S遊日流感猝逝，全台民眾搶打公費疫苗。北市民眾控訴，年前透過聯醫幫長輩預約到宅施打，但施打當天卻接到來電稱疫苗被疾...

地方轟捷運中山站1號出口施工封閉兩年 北捷： 5月完工

施工近2年的北捷中山捷運站1號出口，引發地方及用路人批評不便。北捷說明，工程將電扶梯移除改為雙向外，也包含出入口美化工程...

斷崖式降溫 新北勞檢處：雇主要防止勞工低溫傷害

寒流來襲，中央氣象署預測新北市7日至9日局部地區將出現10度以下、甚至3至5度低溫，新北勞動檢查處表示，雇主應做好「工作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。