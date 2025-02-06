2025新營波光節 2/8點亮天鵝湖

照片取自臺南市政府

第二屆「新營波光節」將於2月8日起在臺南市新營天鵝湖公園盛大開幕，今年以「路徑之間」為主題，展期自2月8日至3月16日，合計8件主題作品及環湖光環境，將天鵝湖打造成藝術與文化的光影場域，透過藝術作品串聯城市的日常與歷史，展現新營獨特的文化魅力。

臺南市長黃偉哲表示，「新營波光節」是臺南藝文新品牌，2024年初試啼聲就吸引全國各地逾28萬人次前往欣賞，成為網路社群熱搜的拍照打卡景點，還榮獲國際繆思設計大獎概念設計類-公共空間金獎肯定，可謂是CP值滿點的活動。今年新營波光節也以光影藝術點亮新營天鵝湖公園，並加入更多優化措施，與月津港燈節共同閃耀北臺南，成為全市文化盛事之一。

策展團隊「作日製作」黃裕銘指出，今年波光節以「路徑之間」為題，邀請觀眾化身光影漫遊者，穿梭於新營的霓虹招牌、巷弄景色與湖畔生態之間，重新觀看城市中熟悉卻常被忽略的細節，並透過光影作品展現「空間—社會—人」之間的互動。天鵝湖公園作為新營的生活核心，從早期的埤塘到現在的城市綠地，充滿新營人的記憶與想像。波光節以天鵝湖為起點，讓藝術融入日常，邀請大家在光影的變化中感受新營的歷史脈動與未來展望，探索光影藝術的深度與精彩。

文化局代理局長林韋旭進一步介紹，全區作品充分展現藝術家對城市文化的深度詮釋，包含周定賢的《AquaMira水幕投影》，以天鵝湖為主題進行發想，透過影像、音樂及噴泉的擺動，在湖面光影中述說天鵝湖的故事，展期間每日定時演出，讓觀眾體驗一場波光水霧中的聲光大秀。藝術家李勇志的《新營霓虹》以數位影像重塑消失的產業商標與霓虹燈，喚醒新營的集體記憶；日本藝術家胡宮雪娜則以臺灣雞蛋糕造型隱喻戰爭與和平，透過幽默而深刻的方式展現對現實世界的文化思考。

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