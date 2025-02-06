快訊

柯建銘舌戰黃國昌！朝野險爆口角 韓國瑜急喊2次「孫悟空」祭這招化解

緬甸詐騙營春晚影片瘋傳 性感女跳辣舞表演「APT」全場high爆

災難性國安！CIA非機密電郵曝光「試用期員工清單」 恐遭鎖定目標

2025新營波光節 2/8點亮天鵝湖

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

第二屆「新營波光節」將於2月8日起在臺南市新營天鵝湖公園盛大開幕，今年以「路徑之間」為主題，展期自2月8日至3月16日，合計8件主題作品及環湖光環境，將天鵝湖打造成藝術與文化的光影場域，透過藝術作品串聯城市的日常與歷史，展現新營獨特的文化魅力。

臺南市長黃偉哲表示，「新營波光節」是臺南藝文新品牌，2024年初試啼聲就吸引全國各地逾28萬人次前往欣賞，成為網路社群熱搜的拍照打卡景點，還榮獲國際繆思設計大獎概念設計類-公共空間金獎肯定，可謂是CP值滿點的活動。今年新營波光節也以光影藝術點亮新營天鵝湖公園，並加入更多優化措施，與月津港燈節共同閃耀北臺南，成為全市文化盛事之一。

策展團隊「作日製作」黃裕銘指出，今年波光節以「路徑之間」為題，邀請觀眾化身光影漫遊者，穿梭於新營的霓虹招牌、巷弄景色與湖畔生態之間，重新觀看城市中熟悉卻常被忽略的細節，並透過光影作品展現「空間—社會—人」之間的互動。天鵝湖公園作為新營的生活核心，從早期的埤塘到現在的城市綠地，充滿新營人的記憶與想像。波光節以天鵝湖為起點，讓藝術融入日常，邀請大家在光影的變化中感受新營的歷史脈動與未來展望，探索光影藝術的深度與精彩。

文化局代理局長林韋旭進一步介紹，全區作品充分展現藝術家對城市文化的深度詮釋，包含周定賢的《AquaMira水幕投影》，以天鵝湖為主題進行發想，透過影像、音樂及噴泉的擺動，在湖面光影中述說天鵝湖的故事，展期間每日定時演出，讓觀眾體驗一場波光水霧中的聲光大秀。藝術家李勇志的《新營霓虹》以數位影像重塑消失的產業商標與霓虹燈，喚醒新營的集體記憶；日本藝術家胡宮雪娜則以臺灣雞蛋糕造型隱喻戰爭與和平，透過幽默而深刻的方式展現對現實世界的文化思考。

聚傳媒

光影 天鵝 臺南

延伸閱讀

誠品畫廊繭之詩展2月8日登場 藝術映照當代

以「路徑之間」為主題 台南新營波光節8日登場

乙巳年臺南市春牛芒神初一開光 2/8登場

台南文化景點過年吸客29萬 寵物友善措施獲好評

相關新聞

政院前天急申請手語服務 北市府證實：政府該做的

行政院新傳處預算遭刪，年前舉辦記者會無法提供手語翻譯服務，引發爭議。不過今天院會後記者會現場出現兩位手語老師，院方表示已...

南港LaLaport下月開幕 地方憂：塞車地獄要來了

北市南港大型購物商場LaLaport下月開幕交通大考驗，地方憂心恐成塞車地獄。北市府成立應變小組，目前交維計畫還在審查中...

新北2026可能人選 洪孟楷、劉和然行動治理同台尬場

新北市長侯友宜任期剩不到2年，藍營將推誰為2026市長人選也成關注焦點，侯友宜今天出席淡水行動治理，副市長劉和然、立委洪...

議員爆民眾預約疫苗沒得打聯醫謊稱中央收回？ 聯醫駁斥

藝人大S遊日流感猝逝，全台民眾搶打公費疫苗。北市民眾控訴，年前透過聯醫幫長輩預約到宅施打，但施打當天卻接到來電稱疫苗被疾...

地方轟捷運中山站1號出口施工封閉兩年 北捷： 5月完工

施工近2年的北捷中山捷運站1號出口，引發地方及用路人批評不便。北捷說明，工程將電扶梯移除改為雙向外，也包含出入口美化工程...

斷崖式降溫 新北勞檢處：雇主要防止勞工低溫傷害

寒流來襲，中央氣象署預測新北市7日至9日局部地區將出現10度以下、甚至3至5度低溫，新北勞動檢查處表示，雇主應做好「工作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。