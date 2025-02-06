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網路工程師斜槓開創大溪仙草纏綿冰 秘方竟有洋蔥

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導

照片為盧老闆與女兒及店狗，柒美堂提供

最近幾年走紅的柒美堂仙草纏綿冰，已經成為大溪知名的打卡冰店，不過很多忠實顧客可能都不知道，仙草纏綿冰的研發「秘方」有洋蔥，原來幽默風趣的老闆原本是網路工程師，為了要照顧女兒才斜槓開店，更歷經十年辛苦研發出大受歡迎的仙草纏綿冰。

柒美堂盧老闆獨家研發的仙草纏綿冰，標榜口感細緻美味卻在夏天的高溫之下也不會輕易融化，好吃又神奇好玩，讓許多饕客一試就成主顧，變成經常回訪的忠實顧客。

柒美堂在2025年從原本起家的福仁宮旁巷弄小店，搬到慈湖路之後生意更受歡迎，這也象徵盧老闆十多年辛苦創業才終於站穩腳跟。

盧老闆是新莊人，從學校畢業之後，一直從事網路科技工作，在台灣知名的3C大廠服務，負責MIS設計及建構，當時許多政府部門的網路設備的設計、安裝與維修，都是由他一手包辦。

盧老闆原本的工作每天動輒要上班十幾個小時，還要隨時出任務，他後來因為成為單親爸爸，為了要有更多時間可以陪伴及照顧剛出生的女兒，毅然決然離開原本的工作，放棄成為資訊部門主管的機會，轉身投入開店。

這條餐飲業的創業之路一路走來，其實充滿坎坷，盧老闆曾經在桃園南崁開咖啡店，也賣熱食，但是生意始終不見起色，最後黯然收店；為了讓小孩有快樂的童年，盧老闆又搬到澎湖居住，一度住到了七美，在當地經營豆花店。

2020年前後，投身飲食業已經十年的盧老闆終於研發出仙草纏綿冰，加上一些美麗的巧合，所以2022年決定在桃園大溪開設柒美堂仙草纏綿冰，一開始因為經費拮据，只能找小巷子裡面的小店，所有裝潢都是自己一手包辦。由於柒美堂仙草纏綿冰等產品很有特色又好吃，加上整體裝潢又很符合打卡喜好，迅速受到歡迎，除了許多網紅來打卡，新聞媒體也有多次報導，日本漆藝大師鳥毛老師在台期間多次前來，留下許多張跟盧老闆的合照；連桃園縣前縣長吳志揚都曾經微服走訪還發文推薦。事後盧老闆被問起，他說自己沒發現吳縣長有來過，沒好好招待很不好意思，還說下次吳縣長來一定要跟他合照。

由於小巷子的原先店面很小，也有顧客抱怨每次都要排隊很久，盧老闆認為已經有基本客源，這才決定搬到慈湖路擴大營業，這也象徵著單親爸爸為了照顧女兒的開店之路總算踏上了坦途。

柒美堂最受歡迎的除了仙草纏綿冰、燒仙草等產品，還有幽默風趣的盧老闆，以及當時剛出生的小女嬰、現在已經是會幫忙照顧生意的小少女，還有可愛的店狗小柒（見照片）。

聚傳媒

網路 老闆

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