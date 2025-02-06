士林官邸鬱金香展2月浪漫登場

照片為2024年資料照，取自臺北市政府

2025士林官邸鬱金香展以「愛的遇藝」為主題，將於2月13日至2月23日浪漫登場，透過花藝與各國愛情文化，以鬱金香為媒介，傳遞情感，來連結人與人的關係，精心打造8大展區，帶領市民朋友們穿越不同國度，體驗愛情的多元樣貌與浪漫氛圍，在欣賞美麗花卉的同時，感受不同文化的浪漫情懷，共度一場視覺與心靈的饗宴。

公園處藍舒凢處長表示，士林官邸鬱金香展開辦多年屢屢創下參展新記錄，顯示出民眾對於帶有夢幻色彩的鬱金香無限的喜愛，今年度展期適逢「西洋情人節」，特別以「愛情」、「異國」及「藝術」為概念，打造各國愛情故事的沉浸式體驗，期望大家能夠在春天的一開始，感受濃厚的愛意與美好氛圍。

鬱金香為典型的溫帶作物，對冷涼氣候尤為依賴，然而在亞熱帶的臺灣依然能綻放出迷人風采，是透過種植技術的改良與冷藏處理的輔助，且特地選用來自荷蘭以及日本的鬱金香，使鬱金香在臺灣溫暖的冬末與初春時節迎來屬於她的花期，呈現出原本的絢麗色彩，更增添活力與生氣，盛開的鬱金香不僅僅是自然與科技相融的奇蹟，也是臺灣園藝技術的華麗展現，讓這片土地的春天更添豐富的層次與美感。

園藝管理所吳旻靜主任補充，公園處同仁們以專業的園藝技術與對自然的熱愛，精心打造了8個展區，將鬱金香的美麗呈現的淋漓盡致，把荷蘭、日本、土耳其、義大利等國的愛情文化融入各主題展區，展現了鬱金香的多樣之美，讓官邸的每一個角落都散發出春天的浪漫氣息，彰顯出公園處團隊對綠化與藝術的深厚情感與專業素養。此外，也持續與台灣3E美術會-王馨敏理事長合作，呈現「看見花開2025」，展場聚焦於五件深具個人情感與自然意象的作品：《看見花開－士林官邸》、《月令圖》、《秘密花園》、《玫瑰心事》及裝置藝術《蝴蝶來了》，透過藝術的結合，以另一個角度欣賞花卉之美。今年的鬱金香展如同一封寫滿愛意的情書，不僅適合情侶攜手漫步，也為家人、朋友提供了絕佳的共度時光機會。

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