新北小提燈加碼送 本周末大都會公園發放2000份

新北市推出兩款應景蛇年小提燈，造型可愛又具多功能，且容易組裝。新北市民政局表示，先前燈會開幕現場一般版「蛇燈精靈」吸引民眾爭搶索取，民政局將8日、9日晚間6時在新北大都會公園燈會服務台現場加碼各發送1000份。2月12日元宵節當天晚間6時再發送1000份特別版「蛇奇寶貝」，邀民眾一起歡度元宵。

民政局指出，本次一般版提燈「蛇燈精靈」結合2025雙北世壯運主視覺，呈現出新北的活力，並且可提、可拉，提燈滾輪還能取出當作骰子。

而特別版「蛇奇寶貝」則以招財貓為理念，做出擺動式燈組，讓民眾招來好運，蛇身上印製了新北意象，並做有八枚銅錢，寓意新北蛇麼都有，祝福得到的民眾蛇麼都好；今年加上LED彩色燈泡燈光後的提燈，更能感受到濃濃元宵佳節氛圍。

民政局說，鼓勵民眾將元宵節提燈內使用完的電池，或是家中廢棄的乾電池、行動電源妥善回收，環保局於本次燈會現場，推出「資收趣味小學堂」活動，民眾只要在2月15日18時至22時，攜帶10個廢乾電池或1個行動電源至環保局活動攤位，就能兌換環保衛生紙，歡迎民眾拿電池一同加入環保行列。

此外新北市29區公所也將於2月7日、8日發放，詳細發放資訊可上民政局官網查詢。