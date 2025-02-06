議員爆民眾預約疫苗沒得打聯醫謊稱中央收回？ 聯醫駁斥

藝人大S遊日流感猝逝，全台民眾搶打公費疫苗。北市民眾控訴，年前透過聯醫幫長輩預約到宅施打，但施打當天卻接到來電稱疫苗被疾管署調走，但查證發現竟是聯醫同仁忘記預留說謊。聯醫澄清，疫苗因溝通過程不夠周延未預留，但經緊急調度未受影響，且通話內容並未提及中央收回疫苗，絕無甩鍋。

議員簡舒培表示，接獲民眾陳情年前向聯醫和平院區健康管理中心申請長照接種流感疫苗，並安排昨到宅施打，卻在當天早上突然接到健康管理中心來電，聲稱中央將疫苗全數調走無法如期施打，甚至表示「不確定何時才能排到」。

簡舒培說，民眾向疾管署查詢後發現根本沒有調走疫苗，健康管理中心的說法顯然與事實不符，結果再向衛生局查證後，同仁竟改口稱「與疫苗管理單位溝通不良」，並承諾緊急調派疫苗讓民眾接種，經過她的調查發現，真正原因竟是 健康管理中心同仁「年前忘記預留疫苗」，導致原本排好的到宅施打開天窗。

簡舒培痛批，市長蔣萬安不管是剴剴案、寶林茶室食安案、信義區幼兒園性侵案、2雙城論壇陸方來台名單、燈節上海團來訪，全部甩鍋給中央，市府團隊有樣學樣、上行下效，身的行政疏失卻誤導民眾，扯謊把責任甩給中央，痛批蔣好事攬功跑第一，出事甩鍋帶壞市府公務體系風氣。